Jandarmadan sahte rakı imalathanesine baskın

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Artova ilçesinde bulunan Bayırlı köyünde sahte rakı imalatı yapan eve düzenlenen operasyonla 542 litre üzüm posası ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Artova ilçesinin Bayırlı köyünde sahte içki imal ve satışı yapan şahıs olduğunu tespit etti. Şahsın suç aletleri ile birlikte yakalanması maksadıyla, köyde tespit edilen adrese, yetkili adli makamlardan alınan izin sonrasında operasyon düzenlendi. Operasyon sonrasında ev ve eklentilerinde yapılan aramada şüpheli şahıs ile birlikte; 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve toplamda 542 litre fermente edilmiş alkol maddesi olan üzüm posası ele geçirildiği öğrenildi. 55 bin 284 lira idari yaptırım uygulanan şahıs Artova Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlar doğrultusunda ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, ele geçirilen malzemelere el konulduğu bildirildi.