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İzinsiz kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ataköy Beldesi’nde 3 kişi, izinsiz kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı istihbarat üzerine Almus ilçesine bağlı Ataköy Beldesinde...

İzinsiz kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ataköy Beldesi’nde 3 kişi, izinsiz kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı istihbarat üzerine Almus ilçesine bağlı Ataköy Beldesinde...

13 Mart 2018 Salı 14:42
İzinsiz kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ataköy Beldesi’nde 3 kişi, izinsiz kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı istihbarat üzerine Almus ilçesine bağlı Ataköy Beldesinde izinsiz kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı. Beldeye bağlı Kuruseki Mahallesi Bostan Deresi bölgesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 şahıs ile birlikte suç aletleri de ele geçirildi. Söz konusu izinsiz kazı yapılan bölgede, 1 metreye 2 metre çapında ve 3 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edilirken, kazı bölgesinde kullanıldığı tahmin edilen, 1 adet kürek sapı, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet keser, 2 çift eldiven, 1 adet 15 kilo ağırlığında hilti, 1 adet hilti delme ucu, 1 adet ruhsatlı av tüfeği, 8 adet av tüfeği fişeği, 1 litre benzin, yarım litre motor yağı, 1 adet çuval, 3 metre ip, 1 adet sırt çantası, 1 adet çakı ve 1 adet kova ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasın ardından serbest bırakıldı.
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