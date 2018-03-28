Tokat’ın Turhal ilçesinde halk kütüphanesinde en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi.

Kütüphaneler Haftası dolayısıyla ilçe halk kütüphanesinde program düzenlendi. Halk Kütüphanesi Müdürü Lütfi Altın, 2017 yılındaki toplam okuyucu sayılarının 119 bin 128 olduğunu ve bu okuyucu sayısı ile Tokat’ta ilçeler arasında birinci sırada geldiklerini söyledi. Kitap okumanın önemine değinen Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, "Eğitimcilerimiz diyor ki, okuma alışkanlığı fazla olan sınavlarda daha başarılı olurlar. Çünkü okuduğunu bir an evvel kısa sürede kavrama şansına sahip olacaklar. Bu bir alışkanlık. Dolayısıyla çocuklarımızın bu güzel alışkanlığı böyle küçük yaşta kazanıp devam ettirmeleri çok güzel bir şey. İnşallah örnekleri artar. Ben sizi bir kere daha kendi geleceğinize yaptığınız yatırımdan dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından ilçe halk kütüphanesi üyeleri arasında en çok kitap okuyan ilk üç üye ödüllerini Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer’in elinden aldılar. Bir yılda toplam 20 bin 940 sayfa kitap okuyarak birinci olan 17 yaşındaki Emir Çelik küçük altınla, 17 bin 066 sayfa kitap okuyarak ikinci olan 11 yaşındaki Belinay Kaynarpınar tablet bilgisayar ve 11 bin 542 sayfa kitap okuyarak üçüncü olan 35 yaşındaki Belgin Emir ise akıllı kol saati ile ödüllendirildiler.