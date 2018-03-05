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Down Sendromlu çocuklar Off Road heyecanı yaşadı

Tokat’ın Topçam Yaylasında düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar off road heyecanı yaşadı.Tokat Fotoğrafçılar Derneği (TOFDER), Down Sendromu Derneği Tokat Şubesi ve Tokat Extreme Off Road Kulübü (TOEX) ortaklaşa düzenledikleri...

Down Sendromlu çocuklar Off Road heyecanı yaşadı

Tokat’ın Topçam Yaylasında düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar off road heyecanı yaşadı.Tokat Fotoğrafçılar Derneği (TOFDER), Down Sendromu Derneği Tokat Şubesi ve Tokat Extreme Off Road Kulübü (TOEX) ortaklaşa düzenledikleri...

05 Mart 2018 Pazartesi 13:56
Down Sendromlu çocuklar Off Road heyecanı yaşadı

Tokat’ın Topçam Yaylasında düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar off road heyecanı yaşadı.

Tokat Fotoğrafçılar Derneği (TOFDER), Down Sendromu Derneği Tokat Şubesi ve Tokat Extreme Off Road Kulübü (TOEX) ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte down sendromlu öğrencilere farklı bir gün yaşattı. Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen ekip Topçam Yaylasına ciplerle çıktı. Yaylada doğa ile iç içe olan çocuklar aynı zamanda off road yapmanın heyecanı yaşadı. Off road araçları ile ırmaktan geçerek engebeli arazide yol alırken adrenalin yaşayan öğrenciler fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

TOFDER Dernek Başkanı Mehmet Alperen Timur ve Down Sendorumu Derneği Tokat Şubesi Başkanı Seyhan Çoluk katkı sağlayan ve destek olan herkese katkılarından dolayı teşekkür etti.
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