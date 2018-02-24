Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117522
ALTIN
161.933
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2917
EURO
4.6596

AK Parti’ye Tokat’tan bin 422 yeni üye katıldı

AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, göreve geldikleri günden beri yaptıkları mahalle ve köy ziyaretleriyle partilerine bin 422 yeni üye kazandırdıklarını söyledi.AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanlığı tarafından 26 Haziran...

AK Parti’ye Tokat’tan bin 422 yeni üye katıldı

AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, göreve geldikleri günden beri yaptıkları mahalle ve köy ziyaretleriyle partilerine bin 422 yeni üye kazandırdıklarını söyledi.AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanlığı tarafından 26 Haziran...

24 Şubat 2018 Cumartesi 18:50
AK Parti’ye Tokat’tan bin 422 yeni üye katıldı

AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, göreve geldikleri günden beri yaptıkları mahalle ve köy ziyaretleriyle partilerine bin 422 yeni üye kazandırdıklarını söyledi.

AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanlığı tarafından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda ‘Şubat Ayı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’ gerçekleştirildi. Bir teşkilatın en önemli faaliyetlerinin başında üye çalışmalarının geldiğini söyleyen AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, bu doğrultuda ilk işlerinin mahalle ve köy temsilcileri ve yönetimlerini aktif hale getirerek güncellemeler yapmak olduğunu söyledi.

Başkan Öztürk: “107 köy, 4 belde ve 42 mahalle yönetimimizle tek tek istişarelerde bulunduk, hedeflerimizi paylaştık. Şuan hepsi aktif olarak çalışmakta. Şimdiye kadar 26 köyümüzü ziyaret ettik kalan 81 köyümüzü de mart ayı içinde ziyaret edeceğiz inşallah. Bu çalışmalarımıza köy köy, mahalle mahalle dolaşarak halkımızın sorunlarını dinleyerek yaralarına merhem olmaya gayret gösteren katkı sağlayan tüm yönetim kurulu üyelerime, mahalle başkan ve yönetimlerine, köy temsilcilerimize, belde başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 23 şubat 2018 tarihi itibariyle toplamda bin 422 kişiyi yeni üye yaparak teşkilatımıza kazandırmış bulunuyoruz. Köylerimiz arasında üye sayımızı oransal bazda en çok artıran köy olan Gökçe Köyü temsilcimiz Ahmet Kaya ekibine ve koordinatörümüz Veysel Sansar’a , Tokat merkez mahallelerimiz arasında oransal bazda üye sayımızı en çok artıran Cami-i Kebir mahalle temsilcimiz İsmail Öncü ekibine ve koordinatörümüz Süleyman Üzümcü’ye çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Oy oranlarını arttıran köy ve mahalle temsilcilerine program sonrasında hediye takdim edildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokat Jandarma Komutanlığından ‘Duman Uygulaması’
Tokat Jandarma Komutanlığından ‘Duman Uygulaması’
Reşadiye’den Askıda Ekmek Projesi’ne destek
Reşadiye’den Askıda Ekmek Projesi’ne destek
Üniversiteli öğrenciler dualarla umreye yolcu edildi
Üniversiteli öğrenciler dualarla umreye yolcu edildi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim