Afrin’e “Portatif Bayrak Direkleri” gönderildi

Niksar’dan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de terör unsurlarına karşı başlatmış olduğu operasyonlarda teröristlerden temizlenen bölgelere dikilmek üzere 12 adet portatif bayrak direği Afrin’e gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de terör unsurlarına karşı başlatmış olduğu “Zeytin Dalı Operasyonu” kapsamında Afrin bölgesinde hakim oldukları bölgelere dikmeleri için Tokat’ın Niksar ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Makine Teknolojileri Alanı öğretmenler ve öğrenciler tarafından portatif bayrak direkleri yapıldı. Dört parçadan oluşan ve istenilen metreye kadar uzunlukta yere çakılabilen portatif bayrak direkleri Afrin’e gönderilmek üzere Niksar İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Yapılan portatif bayrak direği hakkında bilgiler veren Niksar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Yılmaz; “Televizyonda izlediğimizde askerlerimiz Afrin’de terör unsurlarından temizledikleri bölgelerde ağaç dalında sallanan bayraklarımızı dikiyorlardı. Bizde düşündük farklı bir proje yaparak demirden portatif bayrak direkleri yapmaya karar verdik. Dört parçadan oluşan ve yaklaşık 3,5 metre uzunluğa ulaşabilen bayrak direklerini tasarlayıp yaptık. İstenildiğinde 3 metre istenildiğinde 2 metre uzunluğa kadar uzatılabiliyor. Böylelikle okulumuzda öğretmen ve öğrencilerimizin katkılarıyla bu çalışmamızı tamamladık. 12 tane seyyar portatif bayrak direği ve Türk Bayraklarını özel kabıyla birlikte askerlerimiz için hazırladık” dedi.

Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat ise Niksar’dan Mehmetçiğe selam ve manevi destek yolladıklarını belirterek; “Afrin, Münbiç veya terörden temizlenecek diğer bölgelerde kullanılmak üzere, askerlerimize bu bayraklarımızı göndereceğiz, terörden temizlenen alanlara nasip olursa bu bayraklarımız dikilecek. Askerlerimizin hiçbir maddi ihtiyacı yoktur. Ondan dolayı askerlerimize maddi herhangi bir şey göndermiyoruz. Sadece ülkemizin varlığının ve birliğinin bütünlüğü için askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için öğrencilerimiz tarafından yazılan birtakım şiir kompozisyon resim şeklinde süslenmiş eserler, yine öğrencilerimizin Niksar cevizinden yapmış olduğu kendi el ürünleri olan anahtarlıklar, havlular, kese, çorap, atkı gibi manevi destek amaçlı ürünlerimizi nasip olursa en kısa sürede sınır ötesine ulaştırmak üzere birliklerimize ulaştırmak üzere göndereceğiz. Bu emeği veren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Biz birlik ve beraber olduğumuz sürece bize karşı koyacak hiçbir düşman olamaz olursa da karşılığını bulacaktır. Bundan dolayı da tüm öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Öte yandan portatif bayrak direklerinin yanı sıra ilçede okullardaki öğrenciler tarafından hazırlanan bazı ürünlerde paketlenerek bayrak direkleriyle birlikte Mehmetçiğe manevi destek amacıyla gönderileceği bildirildi.