YÜKLEYEN YÜKLEYENE...

Google Trips Google Trips , kullanıcılarına görmek istedikleri ve gittikleri yer hakkında bilgi veren bir uygulama. Ayrıca uygulama, Gmail üzerinden seyahat rezervasyonu dahi yapabiliyor. Google Trips, Play Store mağazasında ücretsiz olarak yer alıyor.

Grammarly Keybord Kullanıcılara, gittikleri yerde kişisel bir düzenleyici görevi sunan Grammarly Keybord, yüzlerce çek ile sorunsuz bağlantı kurabiliyor. Ayrıca bu uygulama ücretsiz.

Datally Kullanıcıların, diğer uygulamalardaki veri harcamasını önleyen Datally, ücretsiz olarak indirilebiliyor.

PORTRA Kullanıcılarına, yağlı boya ve ayrıntılı çizim yapmalarını sağlayan ve 19 farklı filtre ile hizmet veren PORTRA, ücretsiz bir uygulama.

Messenger Lite Messenger Lite, ücretsiz olarak indirilebilen ve kullanıcıların, hayatlarındaki insanlara daha kolay ulaşmasını daha az veri harcayarak sağlayan bir uygulama.

Clue Clue bilimini ve verileri kullanarak âdet döngüsünün benzersiz düzenini keşfetmeyi sağlayan bir kadın sağlığı uygulaması olan Clue, ücretsiz olarak yer alıyor.

Can’t Talk Kullanıcıların konuşarak cevap vermesi mümkün olmadığı anda devreye giren Can`t Talk, bir buton yardımıyla cevap vermeyi sağlıyor ve ücretsiz.

Skype Lite Zorlu ağ koşullarında harika bir performans sunmak ve Hindistan`da yaşayan kişilerin bağlantılarını korumaya yardımcı olmak için geliştirilen hızlı ve hafif bir uygulama. Ayrıca uygulama ücretsiz. busabahmalatya.com