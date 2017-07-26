26 Temmuz 2017 Çarşamba

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Yeni Malatyaspor forması hediye ettiler

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Merkez 11. Büyük Genel Kurulu Bursa'da yapıldı, İbrahim Erdoğan başkanlığındaki tek liste oy birliği ile güven tazeledi. Genel kurula katılan Malatya heyeti tarafından Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan'a adlarının yazılı olduğu Yeni Malatyaspor forması hediye edildi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:29
Yeni Malatyaspor forması hediye ettiler

  Kongreye Anadolu basınını temsilen, Türkiye'nin dört bir yanından 100’e yakın gazeteci katılırken, gazetecilik mesleğinin sorunları da masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediye. Başkanvekili Muhsin Özlükurt, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü Ali Fuat Gölbaşı ile spor taban birlikleri başkan ve temsilcilerinin katıldığı kongrede, Türk sporuna hizmet edenler ile dernek kurullarında görev yapanlara hizmet ödülleri verildi.

ŞAHİN: “ANADOLU'YU HOR GÖREN TÜRKİYE'Yİ HOR GÖRMÜŞ OLUR”
  Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin, yaptığı konuşmada, "Gazeteci arkadaşlarımız da bizimle birlikte spora hizmet ediyorlar. Anadolu'daki basın emekçilerinin bu konudaki katkıları daha anlamlı. O nedenle Anadolu'yu hor gören Türkiye'yi hor görmüş olur" dedi.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca'nın Divan Başkanlığı'nı yürüttüğü genel kurulda seçimler sonrasında güven tazeleyen yönetim şu isimlerden oluştu: 
"İbrahim Erdoğan, Yüksel Baysal(Bursa), Muharrem Esen(Eskişehir), Yavuz Navruz(Kayseri), Halil Öztürk(Çorum), Ömer Aydoğdu(Bursa), Oktay Öztürk(Samsun), Ahmet Akhan((Bursa), Mustafa Boz(Adana), Muhterem Çakır(Bursa), Mehmet Duman(Elazığ), Mesut Yıldız(Bursa), Akif Çelik(Malatya), Osman Semih Gülen(Karabük), Onur Genç( Bursa)."

ERDOĞAN: “BU BİRLİK VE BERABERLİK HASLETİ SÜRDÜĞÜ SÜRECE ÇÖZÜLMEYECEK SORUNUMUZ YOKTUR”
  Genel kurulda konuşan Genel Başkan İbrahim Erdoğan, Anadolu'da görev yapan basın emekçilerinin güç koşullarda zoru başardıklarını vurguladı. ASGD'nin çok daha güçlü olduğunu belirten Erdoğan, "Her genel kurulumuz bir Anadolu şöleni şeklinde geçiyor. İnsanımızın bu birlik ve beraberlik hasleti sürdüğü sürece çözülmeyecek sorunumuz yoktur. Ülkemizin birlik ve dirliğinin güvencesi de Anadolu insanının bu güzel hasletinde yatıyor" dedi. Erdoğan, merkezi Bursa’da olmak üzere 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu adına konuşan Erdoğan, “Üç yılda bir yapılan genel kurullarımızda ne mutlu ki, tam anlamıyla bir Türkiye fotoğrafı oluşuyor. Ülkemizin pek çok şehrinden İlimize gelen meslektaşlarımız, hem mesleki sorunlarını değerlendirip çözüm yolları arıyorlar, hem de dostluklarını, birlik ve beraberliklerini perçinliyorlar" şeklinde konuştu.

KARACA VE ERDOĞAN’A YENİ MALATYASPOR FORMASI
  ASGD Malatya Şubesi Başkan Yardımcısı Akif çelik, kongrede genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. Genel kurul sonunda ASGD Malatya Şube Başkanı Fatih Avcı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Yılmaz Karaca’ya adlarının yazılı olduğu Yeni Malatyaspor forması hediye etti. 

İHA
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