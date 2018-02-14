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“TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI” RESİMLERİ YARIŞACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından geleneksel hale getirilen Ulusal Resim Yarışmasının bu yıl 4.’sü düzenleniyor. “Teknoloji Bağımlılığı” konulu yarışmaya, ortaokul ve lise kategorilerinde 20 Nisan 2018 tarihine kadar eser gönderilebilecek.

“TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI” RESİMLERİ YARIŞACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından geleneksel hale getirilen Ulusal Resim Yarışmasının bu yıl 4.’sü düzenleniyor. “Teknoloji Bağımlılığı” konulu yarışmaya, ortaokul ve lise kategorilerinde 20 Nisan 2018 tarihine kadar eser gönderilebilecek.

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 13:47
“TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI” RESİMLERİ YARIŞACAK

Türkiye genelindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan yarışma, “Bağımlı Olma Özgür Ol” sloganıyla başlatıldı. Yarışmayla; bilgisayar-internet, tablet, telefon, sanal oyunlarla harcanan vaktin giderek arttığı konusunda farkındalık oluşturmak; teknoloji bağımlılığı ile kişilerde psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıkların ortaya çıktığına dikkat çekmek; teknolojinin kişilerarası samimi iletişimi ne ölçüde yok ettiğini anlamak; teknolojinin, sorumlulukların (iş, okul, aile, bireysel temizlik gibi) yerine getirilmesine engel olduğunun farkına varılması ve öğrencilerin Resim Sanatına olan ilgilerini arttırmak amaçlanıyor. Yarışma kapsamında, teknolojinin amaçları doğrultusunda kullanımının fayda sağladığı fakat aşırıya kaçmanın toplumda bozulmalara neden olduğu, bağımlılığın kişilerde ve toplumda açtığı yaraları anlatan resimlerin, özgün çalışmaların yapılması bekleniyor.

AYRINTILAR, WWW.MALATYA.BEL.TR’DE

Ortaokul kategorisinde, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okulların 5-6-7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrenciler; lise kategorisinde ise yine Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okulların 9,10,11,12’nci sınıflarında okuyan öğrenciler yarışmaya katılabilecek.Katılımcılar, yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış en fazla 2 özgün eserle katılabilecekler. Eserlerin oluşturulmasında her türlü teknik kullanılabilecek. Yarışmaya son katılım tarihi 20 Nisan 2018.Yarışmayla ilgili detaylara ve başvuru formuna Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.malatya.bel.tr’den ulaşılabilecek.

VERİLECEK ÖDÜLLER

Ortaokul öğrencileri için birincilik ödülü bin 500 TL; ikincilik ödülü bin TL; üçüncülük ödülü 500 TL ve 3 adet mansiyonun her biri için 250 TL olarak ödül takdim edilecek.

Lise öğrencileri için birincilik ödülü 2 bin TL; ikincilik ödülü bin 500 TL; üçüncülük ödülü bin TL ve 3 adet mansiyonun her biri için 250 TL ödül verilecek.

İlki “Engel Siz Misiniz?” konusunda gerçekleştirilen Ulusal Resim Yarışmasının ikincisi “Çizgilerle Merhamet”; üçüncüsü de geçtiğimiz yıl “Milli Birlik ve Kardeşlik” konusunda düzenlenmişti. (Bülten)busabahmalatya.com 

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