O ÖZELLİK WHATSAPP’A EKLENDİ

Beta programına gelen bu güncelleme sayesinde kullanıcılar, artık gruplara açıklama yazısı ekleyebiliyorlardı.

WhatsApp grup sohbeti özelliği, şimdi de tüm iOS ve Android kullanıcıları için erişilebilir hale geldi.

WhatsApp, Şubat ayında Android beta için grup açıklamasını kullanıcılara sunmuştu.

Güncellemeden kısa bir zaman sonra, bu özelliği iOS için de kullanıma açmıştı.

Yeni gelen özellik, WhatsApp’ı 2.18.31’e güncellemiş olan kullanıcılar tarafından kullanılabilir durumda.

Yeni yayınlanan güncelleme ile birlikte, herkes bu özelliği kullanılabilir hale gelecek.

Android sürümü için grup açıklaması, 2.18.79 sürümüne sahip WhatsApp kullanıcılarına sunulduğu söyleniyor.

Öte yandan, Android için WhatsApp beta sürümü, ses kaydı özelliğini de geliştirmeye devam ediyor.

Şirket, önceki beta sürümünde bulunan, kilitli ses kaydı özelliği üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.