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O ÖZELLİK WHATSAPP’A EKLENDİ

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, beta programında, grup sohbeti için yeni bir güncelleme yayınlamıştı.

O ÖZELLİK WHATSAPP’A EKLENDİ

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, beta programında, grup sohbeti için yeni bir güncelleme yayınlamıştı.

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 18:27
O ÖZELLİK WHATSAPP’A EKLENDİ

Beta programına gelen bu güncelleme sayesinde kullanıcılar, artık gruplara açıklama yazısı ekleyebiliyorlardı.
WhatsApp grup sohbeti özelliği, şimdi de tüm iOS ve Android kullanıcıları için erişilebilir hale geldi.
WhatsApp, Şubat ayında Android beta için grup açıklamasını kullanıcılara sunmuştu.
Güncellemeden kısa bir zaman sonra, bu özelliği iOS için de kullanıma açmıştı.
Yeni gelen özellik, WhatsApp’ı 2.18.31’e güncellemiş olan kullanıcılar tarafından kullanılabilir durumda.
Yeni yayınlanan güncelleme ile birlikte, herkes bu özelliği kullanılabilir hale gelecek.
Android sürümü için grup açıklaması, 2.18.79 sürümüne sahip WhatsApp kullanıcılarına sunulduğu söyleniyor.
Öte yandan, Android için WhatsApp beta sürümü, ses kaydı özelliğini de geliştirmeye devam ediyor.
Şirket, önceki beta sürümünde bulunan, kilitli ses kaydı özelliği üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. 

İHA

Son Güncelleme: 17.03.2018 18:31
Anahtar Kelimeler:
Grup SohbetiWhatsApp
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