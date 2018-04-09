Vali Mehmet Ceylan’ın 10 Nisan Polis Haftası mesajı

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Ceylan mesajında, "Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 173. yılı kutlu olsun. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek için yetkisini kanunlardan alarak görev yapan bu güzide teşkilatımız güvenlik ve özgürlük dengesini sağlama konusunda ciddi bir vazife ifa etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır’ dediği gibi Polis Teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü’nü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.