Vali Çiftçi, Demirköy’de vatandaşlarla buluştu

Demirköy ilçesini ziyaret eden Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kaymakam Ahmet Mailoğlu’ndan ilçe hakkında bilgiler alarak, vatandaşlar ile buluştu.

Vatandaşların istek, arzu ve şikayetlerini dinlemek, sorunları yerinde görüp, çözüm yolu bulabilmek için köy ziyaretlerine devam eden Vali Çiftçi, Demirköy’e bağlı Balaban, Boztaş ve Hamdibey köylerini ziyaret etti. Vali Çiftçi ilk olarak köy muhtarlarından köyleri hakkında bilgiler alarak, köy sakinleri ile sohbet etti. Vali Çiftçi daha sonra, 1993 yılında Hakkari Çukurca’da şehit olan İlhami Uras’ın ailesini Boztaş köyündeki evlerinde ziyaret etti.