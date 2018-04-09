Vali Ceylan, Polis Günü’nü kutladı

Tekirdağ Emniyet Teşkilatı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü kapsamında Vali Mehmet Ceylan’ı ziyaret etti.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve beraberindekiler, Vali Mehmet Ceylan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Vali Mehmet Ceylan’a Polis Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi.Vali Mehmet Ceylan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizin güvenliğini ve bizlerin huzur içinde yaşamasını sağlamak adına canlarını ortaya koyarak özveriyle çalışan emniyet güçlerimizin 10 Nisan Polis Günü kutlu olsun" dedi.