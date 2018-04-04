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Trakya’nın ilk, Türkiye’nin de 29’uncu ‘Anne Dostu’ hastanesi

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi, yaklaşık bir yıldır yaptığı çalışmanın meyvesini aldı. Sağlık Bakanlığı değerlendirme ekibi tarafından yapılan ziyaretin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi tüm kriterleri başarıyla tamamlayıp...

Trakya’nın ilk, Türkiye’nin de 29’uncu ‘Anne Dostu’ hastanesi

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi, yaklaşık bir yıldır yaptığı çalışmanın meyvesini aldı. Sağlık Bakanlığı değerlendirme ekibi tarafından yapılan ziyaretin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi tüm kriterleri başarıyla tamamlayıp...

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:43
Trakya’nın ilk, Türkiye’nin de 29’uncu ‘Anne Dostu’ hastanesi

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi, yaklaşık bir yıldır yaptığı çalışmanın meyvesini aldı. Sağlık Bakanlığı değerlendirme ekibi tarafından yapılan ziyaretin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi tüm kriterleri başarıyla tamamlayıp Trakya’nın ilk, Türkiye’nin ise 29’uncu anne dostu hastanesi unvanını aldı.

Sağlık Bakanlığı Değerlendirme ekibi, Çerkezköy Devlet Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette Bakanlık yetkilileri Çerkezköy Devlet Hastanesinin yaklaşık 1 yıldır yaptığı çalışmalarını değerlendirerek ‘Anne Dostu’ hastanesi unvanını verdi. Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fergan Genç, Trakya’nın ilk, Türkiye’nin ise 29’uncu ‘Anne Dostu’ hastanesi unvanını almakta emeği geçen tüm çalışan personele teşekkür etti.

Genç, "Çerkezköy Devlet Hastanesi, Tekirdağ’da bir yıl içerisindeki doğumların yüzde 40’ı gibi ciddi bir oranını bünyesinde yapıyor. Bununla beraber ücretsiz gebelik okulu eğitimi ile beraber anne adaylarını doğru bir gebelik dönem geçirmesini sağlıyor. Bunun da meyvelerini ilk mezunlarımızı verdiğimizde aldık. Tam 101 annemizi gebelik okulundan mezun ettik" dedi.

Başhekim Genç, doğumhane hakkında da bilgi aktararak, "Hastanemiz, ‘Anne Dostu’ kapsamında 4 adet SDL (Sancı-Doğum-Lohusa) odası bulunuyor. Bu odalarda anne adaylarının kendilerini evlerinde hissetmeleri ve konforlu bir ortamda doğumlarını gerçekleştirilmesi sağlanıyor" diye konuştu.
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