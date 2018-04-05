Trafik Eğitim Parkı’nın temeli düzenlenen törenle atıldı

Fiziki büyümeyi ve nüfus artışını da göz önünde bulundurarak yatırım planlaması hazırlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu ilçesinde çocukların uygulamalı trafik eğitimi alabilmesi için Trafik Eğitim Parkı’nın temel atma törenini gerçekleştirdi.

Temel atma törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, daire başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Çorlu Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin idari ve teknik personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu yatırım geleceğe yapılacak bir yatırımdır”

Programda açılış konuşmasını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün gerçekleştirdi. Yatırımın geleceğe dönük bir hizmet olduğunu belirten Gürcün, “Bugün burada, bölgemizde tek ve ilk olacak olan Çorlu Çocuk Trafik ve Eğitim Parkının temel atma töreni için toplanmış bulunuyoruz. Projemiz Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığının Çocuk Trafik Eğitimi Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandı. Sözleşmeye göre buranın 6 ay içerisinde tamamlanmasını planlıyoruz. Ama ihaleyi alan firma ile yaptığımız görüşmelerde çok daha öncesinde tamamlanacağına dair söz aldık. Bu alan içerisinde 7 adet ufak ufak bina olacak. Bu binaların hepsinin toplam alanı, aşağı-yukarı 500 metrekare. Tesisin içerisinde maket olarak, küçük ölçekte hastane, postane, idari bina, eğitim binaları, depo, amfi tiyatro, güvenlik kabini, gözetleme kulesi, çevre duvarları ve çitleri, sert zeminler ve asfalt yollar olacak. Ayrıca alanın peyzaj düzenlemesi yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 verilerine ulaştık. Bu yaralamalı ve ölümlü kazalarda, 213 bin 194 kusur tespit edilmiş 2016 yılında. Bunun yüzde 89,6’sı sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Yüzde 8,7’si yaya kusurlarından, geriye kalan kısmı ise yol, taşıt vesaire nedenlerden kaynaklanıyor. Yani ileride birer sürücü olacak çocuklarımız ve yaya olarak da yaşamına devam edecek olan yarının büyükleri, burada alacakları eğitimle, bu tablonun değişmesine katılacaklar inşallah. Atalarımız, “Ağaç yaşken eğilir” demiş. Doğru söylemişler. Bu kapsamda trafik bilincini çocukluktan itibaren oluşturmak maksadıyla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, bu yatırımı yapıyoruz. Bu yatırım geleceğe yapılacak bir yatırımdır. Bu Trafik Eğitim Parkımız, okul öncesi çocuklarımız, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarımızın trafik eğitimini uygulamalı olarak yapılan bir yatırım. Ben, bu yatırımın tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Öğrencilerimiz buraya gelerek uygulamalı trafik eğitimi alacak”

Hizmetin Çorlu’nun artan nüfusu için önemli bir yatırım olduğunu belirten Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, “Değerli dostlar, Çorlu’da her sene 10 bin nüfus artıyor. Amacımız; Tekirdağ’ın tüm nüfusuna kaliteli hizmet götürebilmektir. Hem Çorlu Belediyesi olarak bizim yaptığımız yatırımlar, hem de Büyükşehir Belediyemizin Çorlu’muza yaptığı yatırımlarla ilçede önemli mesafeler kat ettik. Burası gerçekten de Çorlu’muz için çok önemli bir yatırım. Buraya Çorlu’nun her tarafından öğrencilerimiz gelerek uygulamalı trafik eğitimi alacak. Bu geleceğe yapılmış önemli bir yatırımdır. Bu yatırımda emeği geçenlere teşekkür ediyor, yatırımın Çorlu’muza hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Bu yatırım yerinde ve gerekli bir yatırımdır”

Çorlu Belediye Başkanı Baysan’ın ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, “Trafik Eğitim Parkı konusunda yapmış olduğumuz çalışmalarda, büyük uğraş verdik. Nihayetinde yatırımımızı faaliyete geçirmek için bugün ilk adımımızı atıyoruz. Bu yatırım KDV dahil olmak üzere yaklaşık 2 milyon TL’lik bir yatırım. Bugün trafik kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu maalesef acı örnekleriyle görüyoruz. Bunun en yakın örneğini de maalesef geçen akşam Kapaklı ilçemizde gördük. Kapaklı ilçemizde yaşanan kazada maalesef 3 gencimizi kaybettik. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Burada yapacağımız eğitimlerle Milli Eğitim Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde, gençlerimizi ve çocuklarımızı eğiteceğiz. Tesisimiz bittiğinde burada çok amaçlı hizmetlerimizi görmüş olacağız. Tekirdağ’ın geneli son 4 yılda çok büyüdü. 4 yıl önce göreve geldiğimizde 800 binlerde olan nüfus, bugün 1 milyonu aştı. Dolayısıyla bize düşen sorumluluk da arttı. Bütün bunlar ihtiyaçtan doğan konular. Nüfus artışıyla birlikte, kilometreye düşen insan sayısı da artıyor. Nüfus artışının çok yaşandığı bölgelerde trafik sorunları da doğru orantıda artıyor. O anlamda bu yatırım, yerinde ve gerekli bir yatırım. Önümüzde hizmet için 1 yıl daha var. Biz seçimi hiç düşünmedik bugüne kadar. Siyaseti bir kenara bıraktık ve Tekirdağ’a hizmet için gecemizi gündüzümüze kattık. İmkanımız yettiğince her yere yardım edeceğiz, elimizi uzatmaya çalışacağız. Vermiş olduğumuz sözleri de yerine getirmenin mutluluğu ile karşınıza çıkacağız. Bu tesisin Çorlu’muza, bütün çocuklarımıza, Tekirdağlılara hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çorlu Trafik Eğitim Parkı’nın temeli, geniş katılımla, büyük coşku eşliğinde atıldı.