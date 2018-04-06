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TESKİ Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi.TESKİ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıya, Başkan...

TESKİ Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi.TESKİ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıya, Başkan...

06 Nisan 2018 Cuma 16:02
TESKİ Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi.

TESKİ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıya, Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. İbrahim İçöz ile Soner Ergin katıldı. Toplantıda TESKİ’nin Tekirdağ genelinde sürdürdüğü çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki dönem için planlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.
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