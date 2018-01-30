Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen TESKİ Olağanüstü Genel Kurul toplantısı öncesinde gündeme ilişkin bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Vatanımızın bütünlüğünü ve ülkemizin bekasını tehdit eden ve Suriye’nin Afrin kentini üs haline getiren dış destekli terör oluşumuna karşı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde Zeytin dalı Harekatı başlatılmıştır. Zengin petrol kaynaklarına sahip Ortadoğu topraklarında uzun yıllardır emperyalist güçler tarafından “böl, parçala ve yönet” stratejisi ile savaşlar çıkartılmakta, halklar birbirine düşürülmekte ve terör örgütleri desteklenmektedir. Ülkemizde 35 yılı aşkın bir süredir devam eden bölücü terör de küresel güçlerin emperyalist politikalarının bir sonucudur. Milletimiz terör nedeniyle acı çekmiştir. Bununla beraber birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermemiştir. Son yıllarda güney sınırlarımızda bulunan komşu ülkelerde emperyalist devletlerde tarafından terör örgütlerine, görülmemiş boyutlarda destek verildiğini, modern silahlarla donatıldığını ve bu örgütlerin hem merkezi devlet yönetimine hem de birbirlerine karşı savaştırıldığını acı bir şekilde gördük. Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan iç savaş ortamı bölgemizde kaosa neden olmuştur. Ülkemiz doğrudan veya dolaylı olarak bu süreçten olumsuz yönde etkilenmektedir. Terör nedeniyle nice canlar kaybetmiş bir ülke olarak şimdi büyük bir tehdit ile karşı karşıyayız. On binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine neden olan hain terör örgütü, emperyalist güçlerden aldığı askeri, ekonomik ve siyasi destek ile güney komşularımızdaki kaos ortamını fırsat bilerek sözde devlet kurma hedefiyle terör üsleri inşa etmiştir. Demokratik ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasını ve yurtsever yüce Türk milletinin güvenliğini tehdit eden terör odakları karşısında başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, tamamen barış amacıyla başlatılan meşru bir vatan savunmasıdır. Kahraman Mehmetçimiz hızlı ve başarılı bir şekilde Afrin’e doğru ilerlemekte ve bölgeyi teröristlerden arındırmaktadır. Vatan sevgisiyle görev yapan kahraman evlatlarımızın şanlı ilerleyişi, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza ise korku vermektedir. En büyük dileğimiz sınırlarımızdaki terör yapılanmasına en kısa süre içerisinde son verilmesi ve harekatın en az kayıpla tamamlanmasıdır. Kahraman Türk Ordusunun zaferlerine bir yenisinin daha eklendiği Zeytin Dalı Harekatında vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve zor koşullarda mücadele eden muzaffer Mehmetçiğimizin sağ salim ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz” dedi.

Başkan Kadir Albayrak’ın, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklama, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri tarafından takdirle karşılanırken, Meclis Üyeleri de Başkan Albayrak’ın ifadelerine katıldıklarını belirttiler.

Genel Kurulda ise, 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile resmi kurumlarda hizmet alımı kapsamında çalışan personelin sürekli işçi veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin belirtilen usul ve esaslara uygun olarak, TESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde şirket kurulması konusu ve TESKİ’nin resmi kurum abonelerine verdiği hizmette indirime gidilmesi konusu görüşülerek karara bağlandı.