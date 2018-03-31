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Tekirdağlı yazarlar Tekira AVM’de bir araya geldi

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tekira AVM’de düzenlediği imza gününde Tekirdağlı yazarları bir araya getirerek okuyucularla buluşturdu.Tekirdağlı yazarlar 54. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Tekira AVM’de düzenlenen...

Tekirdağlı yazarlar Tekira AVM’de bir araya geldi

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tekira AVM’de düzenlediği imza gününde Tekirdağlı yazarları bir araya getirerek okuyucularla buluşturdu.Tekirdağlı yazarlar 54. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Tekira AVM’de düzenlenen...

31 Mart 2018 Cumartesi 17:17
Tekirdağlı yazarlar Tekira AVM’de bir araya geldi

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tekira AVM’de düzenlediği imza gününde Tekirdağlı yazarları bir araya getirerek okuyucularla buluşturdu.

Tekirdağlı yazarlar 54. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Tekira AVM’de düzenlenen imza gününde bir araya geldi. Tekirdağlı 20 yazar, düzenlenen etkinlikte okurları için kitaplarını imzaladı ve imza gününe gelen vatandaşlarla sohbet etti.

İki gün süren etkinliğin açılışında Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Altaş da yazarlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Altaş daha sonra etkinliğe katılan yazarlara katılımlarından dolayı Teşekkür Belgesi takdim etti.

Maça Kızı kitabının yazarı Tekirdağlı Tekin Şahin, "Bugün burada Kütüphaneler Günü’nde Tekirdağlı yazarlar olarak bulunuyoruz. Tekirdağ’da yapılması gereken bir etkinlik zaten. Kitap okumak bir ayrıcalıktır ve bütün Tekirdağlı vatandaşlarımızı bekliyorum" dedi.

Etkinliğe katılan yazarlardan Namigar Başbuğoğlu ise bu faaliyetlerin yerel yazarlar için oldukça önemli olduğuna değinerek, etkinliği düzenleyen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve Tekira AVM’ye teşekkür etti.
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