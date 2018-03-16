Tekirdağ’dan Afrin’deki Mehmetçik’e Mevlid

Tekirdağ Süleymanpaşa Müftülüğünce, Karacakılavuz Mahallesi’nde cuma namazı öncesi Mehmetçik için Mevlidi programı düzenledi.

Tekirdağ Karacakılavuz Mahallesi Mimar Sinan Camii’nde düzenlenen programda konuşan Süleymanpaşa Müftüsü Ayhan Okur, "Bu zor süreçte hakikaten birlik ve beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Önce ailemiz içerisinde, sonra camilerimizde cemaatimizle, ondan sonra köyümüzde millet halinde, şehrimizde devlet halinde birliğimizi sağlamamızın önemini belirtmek istiyorum. Allah razı olsun, bugün burada Afrin’deki askerlerimiz için 14 bin lira civarında bir para toplanmıştı. Birazdan onun teslimini yapacağız. Bütün Türkiye ayakta akşamları haberlerde izliyoruz. Milletimizin askerine polisine nasıl sahip çıktığını görüyoruz. Dünyada başka eşi yok zaten, Orta Doğu’ya bakın herkes memleketinden göç ediyor. Memleketini terk ediyor. Azıcık bir sıkıntı gördü mü kaçarlar ama bizde o yok. Bizim Türk milletinde öyle sıkıntıda kaçmak yok. Biz ya namusumuzla bayrağımızın altında ezanımızın altında adam gibi yaşarız veya şehit oluruz. Bizim başka bir düşüncemiz olmaz olamaz. Bizim inancımız ona müsaade etmez" dedi.

Program sonunda din görevlilerince toplanan yardım paraları Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak üzere müftülük tarafından teslim alındı. Mevlid programına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Süleymanpaşa Müftüsü Ayhan Okur katıldı.