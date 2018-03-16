Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116976
ALTIN
165.044
DOLAR
3.9074
STERLİN
5.4366
EURO
4.7997

Tekirdağ’dan Afrin’deki Mehmetçik’e Mevlid

Tekirdağ Süleymanpaşa Müftülüğünce, Karacakılavuz Mahallesi’nde cuma namazı öncesi Mehmetçik için Mevlidi programı düzenledi.Tekirdağ Karacakılavuz Mahallesi Mimar Sinan Camii’nde düzenlenen programda konuşan Süleymanpaşa Müftüsü...

Tekirdağ’dan Afrin’deki Mehmetçik’e Mevlid

Tekirdağ Süleymanpaşa Müftülüğünce, Karacakılavuz Mahallesi’nde cuma namazı öncesi Mehmetçik için Mevlidi programı düzenledi.Tekirdağ Karacakılavuz Mahallesi Mimar Sinan Camii’nde düzenlenen programda konuşan Süleymanpaşa Müftüsü...

16 Mart 2018 Cuma 16:51
Tekirdağ’dan Afrin’deki Mehmetçik’e Mevlid

Tekirdağ Süleymanpaşa Müftülüğünce, Karacakılavuz Mahallesi’nde cuma namazı öncesi Mehmetçik için Mevlidi programı düzenledi.

Tekirdağ Karacakılavuz Mahallesi Mimar Sinan Camii’nde düzenlenen programda konuşan Süleymanpaşa Müftüsü Ayhan Okur, "Bu zor süreçte hakikaten birlik ve beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Önce ailemiz içerisinde, sonra camilerimizde cemaatimizle, ondan sonra köyümüzde millet halinde, şehrimizde devlet halinde birliğimizi sağlamamızın önemini belirtmek istiyorum. Allah razı olsun, bugün burada Afrin’deki askerlerimiz için 14 bin lira civarında bir para toplanmıştı. Birazdan onun teslimini yapacağız. Bütün Türkiye ayakta akşamları haberlerde izliyoruz. Milletimizin askerine polisine nasıl sahip çıktığını görüyoruz. Dünyada başka eşi yok zaten, Orta Doğu’ya bakın herkes memleketinden göç ediyor. Memleketini terk ediyor. Azıcık bir sıkıntı gördü mü kaçarlar ama bizde o yok. Bizim Türk milletinde öyle sıkıntıda kaçmak yok. Biz ya namusumuzla bayrağımızın altında ezanımızın altında adam gibi yaşarız veya şehit oluruz. Bizim başka bir düşüncemiz olmaz olamaz. Bizim inancımız ona müsaade etmez" dedi.

Program sonunda din görevlilerince toplanan yardım paraları Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak üzere müftülük tarafından teslim alındı. Mevlid programına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Süleymanpaşa Müftüsü Ayhan Okur katıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Uyan: "Çanakkale Zaferi tarihimizin en önemli dönüm noktasıdır"
Başkan Uyan: "Çanakkale Zaferi tarihimizin en önemli dönüm noktasıdır"
Çorlu’da satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi
Çorlu’da satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi
Başkan Yüksel sağlık çalışanlarını unutmadı
Başkan Yüksel sağlık çalışanlarını unutmadı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim