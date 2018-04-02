Tekirdağ’da ’Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü Malkara Servisi’ hizmete girdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Malkara ilçesine ’Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü Malkara Servisi’ açıldı. Açılışı gerçekleştirilen servis, Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerindeki şoför esnafına hizmet verecek.

Bölgede görev yapan şoför esnafının işlemlerini daha kolay gerçekleştirmesini sağlayacak olan ’Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü Malkara Servisi’nin açılışına, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Hafize Zülüflü, Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, Zabıta Dairesi Başkanı Hasan Bayram ve şoför esnafı katıldı.

Törende konuşma yapan Başkan Kadir Albayrak, Ticari Plaka İşlemleri Malkara Servisinin tüm Malkara, Hayrabolu ve Şarköy esnafına hayırlı olmasını diledi. Şoför esnafı da birimin Malkara’da açılmasının önemine değinerek başta Başkan Albayrak olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış töreni, kesilen kurdelenin ardından Başkan Kadir Albayrak ve diğer katılımcıların, Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü Malkara Servisini gezmesi ve yetkili personelden tesis hakkında bilgi almasıyla son buldu.