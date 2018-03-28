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Tekirdağ’da Malkara’nın altyapı yatırımları görüşüldü

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ile birlikte TESKİ’nin Malkara ilçesindeki yatırımlarını masaya yatırdı.Toplantıda Malkara ilçesinin kırsal mahallelerine...

Tekirdağ’da Malkara’nın altyapı yatırımları görüşüldü

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ile birlikte TESKİ’nin Malkara ilçesindeki yatırımlarını masaya yatırdı.Toplantıda Malkara ilçesinin kırsal mahallelerine...

28 Mart 2018 Çarşamba 17:12
Tekirdağ’da Malkara’nın altyapı yatırımları görüşüldü

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ile birlikte TESKİ’nin Malkara ilçesindeki yatırımlarını masaya yatırdı.

Toplantıda Malkara ilçesinin kırsal mahallelerine su temin edilen eski Ahmetpaşa Su Birliği ve Karaiğdemir Su Birliği içme suyu ana isale hatlarının yenilenmesi ve eksik olan kısımlarının tamamlanması konuları görüşüldü.

Genel Müdür Başa, "Malkara ilçe merkezi içme suyu inşaatında sona gelindi. İlçe merkezini yeni içme suyu hatlarıyla ördük. Yeni su depoları ve terfi merkezleri yaptık. Şu anda yeni şebeke hattına deneme suyunu veriyoruz ve hattı test ediyoruz. En yakın zamanda Malkara halkı yeni içme suyu hatlarından daha sağlıklı su içecektir. 2018 yılı içinde yapılması planlanan yeni içme suyu projelerini de hayata geçirdiğimizde Malkara’nın su problemi ortadan kalkacaktır. Eski Ahmetpaşa ve Karaiğdemir Su Birliği gruplarından toplam 81 mahalleye su temin edilmektedir. Yalnızca Malkara Mahallelerine değil, Süleymanpaşa ve Şarköy sınırları içinde kalan kırsal mahallelere de su temin edilmektedir. Eski olan bu hatları yenilemeyi planlıyoruz. Projelerini hazırlayarak ihaleye çıkılacak ve yatırımımız başlayacaktır. Malkara ilçemiz için TESKİ olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Başkan Ulaş Yurdakul, "TESKİ’nin yatırımlarının tamamlanmasının ardından Malkara’nın uzun yıllar içme suyuna dair hiçbir sıkıntısı olmayacak. TESKİ’nin Malkara ilçesi için yaptığı tüm yatırım ve çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa’ya teşekkür ederim” dedi.

Toplantıya TESKİ Genel Müdür Yardımcısı İ.Feyzi Ünal, TESKİ Plan Proje Dairesi Başkanı Recep Çalı, TESKİ Malkara İlçe Şube Müdürü Kenan Taşkın, Malkara Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Akkaya ve Malkara Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yılmaz Özel katıldı.
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