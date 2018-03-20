Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116435
ALTIN
165.406
DOLAR
3.9302
STERLİN
5.5065
EURO
4.8237

Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi

Tekirdağ’da hükümlü ve tutukluların hazırladığı "Törelerin Kini" isimli tiyatro oyunu Tekirdağ T Tipi Cezaevi Konferans Salonunda sahnelendi.1978 yılında yine bir hükümlü tarafından kaleme alınan ve töre cinayetlerini, kan davasını,...

Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi

Tekirdağ’da hükümlü ve tutukluların hazırladığı "Törelerin Kini" isimli tiyatro oyunu Tekirdağ T Tipi Cezaevi Konferans Salonunda sahnelendi.1978 yılında yine bir hükümlü tarafından kaleme alınan ve töre cinayetlerini, kan davasını,...

20 Mart 2018 Salı 16:37
Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi

Tekirdağ’da hükümlü ve tutukluların hazırladığı "Törelerin Kini" isimli tiyatro oyunu Tekirdağ T Tipi Cezaevi Konferans Salonunda sahnelendi.

1978 yılında yine bir hükümlü tarafından kaleme alınan ve töre cinayetlerini, kan davasını, cezaevinde kalmanın zorluklarını işleyen tiyatro oyunu Tekirdağ’daki tutuklular tarafından Tekirdağ T Tipi Cezaevi Konferans Salonunda sahnelendi. Sahne aralarında mahkumlar tarafından şiir ve türkülerin de okunduğu gösteri, izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi.

Tiyatro oyununu Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, ilde faaliyet gösteren kurumlardan temsilciler ve Tekirdağ Ceza ve İnfaz Kurumunda yatmakta olan hükümlü ve tutuklular birlikte izledi. İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan oyun uzun süre alkışlandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: “İstiklal Marşımızı aynı güfte ve heyecanla ebediyen okuyacağız”
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: “İstiklal Marşımızı aynı güfte ve heyecanla ebediyen okuyacağız”
Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ünal istifa etti
Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ünal istifa etti
Tekirdağ’dan Afrin’deki Mehmetçik’e Mevlid
Tekirdağ’dan Afrin’deki Mehmetçik’e Mevlid

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim