Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114762
ALTIN
168.660
DOLAR
3.9661
STERLİN
5.5761
EURO
4.8857

Tekirdağ’da AKYE eğitimleri devam ediyor

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından oluşturulan Acil Kurtarma ve Yardım ekibi (AKYE) eğitimleri devam ediyor.Son olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bağcılık Araştırma Enstitüsü İl Müdürlüğü...

Tekirdağ’da AKYE eğitimleri devam ediyor

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından oluşturulan Acil Kurtarma ve Yardım ekibi (AKYE) eğitimleri devam ediyor.Son olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bağcılık Araştırma Enstitüsü İl Müdürlüğü...

29 Mart 2018 Perşembe 15:09
Tekirdağ’da AKYE eğitimleri devam ediyor

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından oluşturulan Acil Kurtarma ve Yardım ekibi (AKYE) eğitimleri devam ediyor.

Son olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bağcılık Araştırma Enstitüsü İl Müdürlüğü personellerinden oluşan ekibin eğitimi tamamlandı. AFAD toplantı salonunda teorik bilgiler verilerek başlayan eğitim, AFAD bünyesinde bulunan araç ve gereçlerin tanıtımı, AFAD lojistik deposunda çadır kurma eğitimi ve Çorlu tatbikat sahasında uygulama gerçekleştirilerek son buldu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim masaya yatırıldı
Eğitim masaya yatırıldı
Tekirdağ’da afet riskleri masaya yatırıldı
Tekirdağ’da afet riskleri masaya yatırıldı
Tekirdağ’a Çin ilgisi
Tekirdağ’a Çin ilgisi

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim