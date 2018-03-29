Tekirdağ’da AKYE eğitimleri devam ediyor

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından oluşturulan Acil Kurtarma ve Yardım ekibi (AKYE) eğitimleri devam ediyor.

Son olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bağcılık Araştırma Enstitüsü İl Müdürlüğü personellerinden oluşan ekibin eğitimi tamamlandı. AFAD toplantı salonunda teorik bilgiler verilerek başlayan eğitim, AFAD bünyesinde bulunan araç ve gereçlerin tanıtımı, AFAD lojistik deposunda çadır kurma eğitimi ve Çorlu tatbikat sahasında uygulama gerçekleştirilerek son buldu.