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Tekirdağ’da afet riskleri masaya yatırıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen "Afet Lojistiğinin Mekansal Hiyerarşik Yapılandırması" konulu TÜBİTAK Projesi kapsamında Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce Tekirdağ’da gerçekleştirilen çalışmalarla...

Tekirdağ’da afet riskleri masaya yatırıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen "Afet Lojistiğinin Mekansal Hiyerarşik Yapılandırması" konulu TÜBİTAK Projesi kapsamında Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce Tekirdağ’da gerçekleştirilen çalışmalarla...

29 Mart 2018 Perşembe 15:08
Tekirdağ’da afet riskleri masaya yatırıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen "Afet Lojistiğinin Mekansal Hiyerarşik Yapılandırması" konulu TÜBİTAK Projesi kapsamında Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce Tekirdağ’da gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bir çalıştay düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansı Toplantı Salonunda düzenlenen çalıştaya İstanbul Teknik Üniversitesinden proje yürütücüsü Doç. Dr. Seda Kundak ve proje ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlıklarından temsilciler ile Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünden konuyla ilgili personeller katıldı.

Çalıştayda katılımcılarla, 3 yılık bir dönemi kapsayan (2015-2018) proje kapsamında Tekirdağ il ve ilçelerine yönelik afet riskleri, yönetişim ve bilgi mekanı, kurumsal ve sosyal ağ analizi, ulaşım mekanı ve kritik tesisler konularında bilgi alışverişi sağlandı.
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