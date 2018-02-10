Tekirdağ’da ‘Açık Sahne’ açıldı

Tekirdağ’da profesyonel ve amatör sanatçıların performanslarını sergileyebilecekleri ‘Açık Sahne’ faaliyete geçti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa sahilinde kurulan sahne Grup Gündoğarken’in kurucularından Burhan Şeşen’in konseri ile hizmete açıldı. Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Burhan Şeşen, sahnenin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek açık sahnelerin sanat dünyasına önemli sanatçılar kazandırdığını ifade etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, açılış konserini seyircilerle birlikte izledi. Başkan Albayrak, sahnenin tüm sanatseverler ve sanatçılar için hayırlı olmasını dileyerek, "Bu etkinliklerin devamı ile güzel günler diliyorum, başarılar diliyorum" dedi.

Açılış programı müzik gruplarının konserleri ve pandomim gösterisi ile devam etti.