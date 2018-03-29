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Tekirdağ’a Çin ilgisi

Ocak ayında Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğuna atanan Cui-Wei, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ı makamında ziyaret etti.Tanışma ve nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Wei, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi...

Tekirdağ’a Çin ilgisi

Ocak ayında Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğuna atanan Cui-Wei, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ı makamında ziyaret etti.Tanışma ve nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Wei, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi...

29 Mart 2018 Perşembe 15:09
Tekirdağ’a Çin ilgisi

Ocak ayında Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğuna atanan Cui-Wei, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ı makamında ziyaret etti.

Tanışma ve nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Wei, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için iyi dileklerini iletti. Vali Ceylan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkonsolos Cui-Wei’ye yeni görevinde başarılar diledi. Vali Ceylan Tekirdağ yöresine ait Karacakılavuz el dokuması kilimini Başkonsolosa hediye ederken, konsolos da Çin’e ait el işi vazo hediye etti.
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