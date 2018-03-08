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Tekirdağ TSO’da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ekonomi Bakanlığı ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde ‘Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri’ gerçekleşti.Tekirdağ TSO’nun konferans salonunda gerçekleşen seminere, Tekirdağ Ticaret...

Tekirdağ TSO’da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ekonomi Bakanlığı ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde ‘Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri’ gerçekleşti.Tekirdağ TSO’nun konferans salonunda gerçekleşen seminere, Tekirdağ Ticaret...

08 Mart 2018 Perşembe 17:30
Tekirdağ TSO’da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ekonomi Bakanlığı ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde ‘Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri’ gerçekleşti.

Tekirdağ TSO’nun konferans salonunda gerçekleşen seminere, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Galip Öge, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemil Koçaş, Kemal Küçük, Tekirdağ TSO Meclis Üyeleri, Ekonomi Bakanlığı Yetkilileri, TOBB Yetkilileri, Genel Sekreter İrfan Ekici ve çok sayıda iş insanı temsilcileri katıldı.

Seminerin ilk bölümünde Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzmanı Eray Çalımlı tarafından ihracatta sağlanan devlet teşvikleri yardımlarına dair sunum yapıldı. Sunumda konu başlıkları olarak, ‘Destek Programlarının İçerikleri, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Destekleri, Küresel Tedarik Zincirine Giriş Destekleri, Yurtdışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetleri, Yurtdışı Fuarlarının Desteklenmesi’ konularında, içerik ve uygulamalarında yapılması gerekenler katılımcılarla paylaşıldı.

Seminerin ikinci bölümünde ise, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Tolga Ceylan tarafından ‘Ülke Masaları, Pazar Araştırması Bulgaristan Ve Yunanistan Pazarına İhraç İmkanlarına’ dair sunum yapıldı. Sunumun detayında, dış ticaret alanında ülke masaları bölümünden ticaret yapılacak ülkelerin bilgilerine nasıl ve ne şekilde ulaşılabileceği ve Bulgaristan ile Yunanistan’ın Türkiye ile olan ekonomik verilerin detaylarına dair bilgiler paylaşıldı. Yapılan Sunumların ardından soru-cevap bölümü ile seminer sona erdi.
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