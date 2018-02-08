Tekirdağ Sağlık İşlerinde örnek olmaya devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2017 yılında sağlık, gıda kontrolü, mezbahalar, sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi ile vektörel mücadele konusunda birçok çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Tedavi edici sağlık hizmetlerinin yanında koruyucu sağlık hizmetlerinin de ne denli önemli olduğunu bilinci ile hareket eden Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 2017 yılında Tekirdağ’da diyabet, hipertansiyon, çölyak, organ bağışı ve ilk yardım başta olmak üzere halk sağlığına ilişkin temel riskler konusunda eğitim gerçekleştirilerek bu kapsamda yüzlerce vatandaşa tansiyon konusunda önleyici sağlık hizmeti sundu. İlaçların sağlıklı kullanımı ve saklanması konusuna da büyük önem veren Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlara bu konuda da eğitim verildi. Ayrıca 9 Ocak 2017 tarihi itibari ile hizmete giren Hasta Nakil Ambülansı ile de Tekirdağ’da yaşayan hastaların ihtiyaçlarına göre şehir için ve dışına nakilleri gerçekleştirildi" denildi.

"Tekirdağlıların sağlıklı ete ulaşması hayal değil"

Açıklamada ayrıca, "Günümüz şartlarında sağlıklı gıdaya ulaşmanın öneminin ve zorluğunun farkında olan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, bu konuda sürdürdüğü çalışmalarla da diğer büyükşehirlere örnek olmaya devam ediyor. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik esasları gereğince kalıcı onay belgesine sahip ve Avrupa stantlarına uyum süreci içerisinde modernizasyon çalışmaları devam eden Şarköy, Çorlu ve Çerkezköy mezbahalarında, 2017 yılı içerisinde 6 bin 671 adet büyükbaş ve 18 bin 93 adet küçükbaş hayvan kesimi gerçekleşti. Bununla birlikte ilçe mezbahalarında artan ihtiyaçtan dolayı talebi karşılamak ve ürünlerin soğuk zincir altında transferlerini gerçekleştirmek amacıyla Devlet Malzeme Ofisinden alınan 2 adet et nakil aracı hizmete sunuldu" şeklinde bilgi verildi.

Çocuklar için süt şenliği

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak, süt ve süt ürünlerini sevdirmek amacı ile Çerkezköy, Hayrabolu ve Süleymanpaşa ilçelerinde binlerce çocuğun katıldığı Süt Şenliğinin düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, 2017 yılı içerisinde Tekirdağ‘da eğitim gören ilkokul öğrencilerine “Besin Grupları Beslenme ve Temel Hijyen Eğitimi’ verilerek, öğrencilere konu ile ilgili defter ve broşür dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Sevimli Dostlar projesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Kentin sadece orada yaşayan insanlara değil, sokaklarında yaşayan hayvanlarına da ait olduğunun bilincinde olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, sokak hayvanlarının korunması, ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile 12 ton mama alımı yaptı. Ayrıca, insanların hayvanlara karşı korkularının ve engellerin ortadan kaldırılması, hayvan hakları bilincinin ve hayvan sevgisinin öğrencilere kazandırılabilmesi için gerçekleştirilen ‘Sevimli Dostlarımız Projesi’ kapsamında Tekirdağ genelindeki 172 okulda eğitimler gerçekleştirildi. Vektörel mücadele kapsamında Larva ve Kışlak mücadelesi çalışmaları 2017 yılında da periyodik aralıklarla devam etti. Mart ile Ekim ayları arasında 15 günde bir gerçekleştirilen rutin ilaçlama ile larva mücadelesinde 3 bin 232 adet jit alanında, Kışlak mücadelesinde ise 3 bin 38 jit alanında faaliyet gösterildi" denildi.

Cenaze nakillerinde havayolu taşımacılığı

Açıklamada ayrıca, "İl genelinde bulunan 11 ilçe mezarlığında periyodik olarak çevre düzenlemesi çalışması yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ihtiyaca göre il içi ve dışına nakil işlemleri gerçekleştirdi. Diğer yandan Türk Hava Yolları ile yapılan sözleşme kapsamında 13 Mart 2017 tarihinden itibaren cenaze nakillerinde hava yolu da kullanılabilecek" ifadeleri kullanıldı.

"2018 yılında başarı çizgisini daha yukarıya taşıyacağız"

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda belirleyip, bu ihtiyaçları en hızlı ve etkin şekilde karşılıyoruz. Sağlık İşleri Daire Başkanlığımız da diğer daire başkanlıklarımız gibi bünyesindeki Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü, Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ve Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ile 2017 yılında önemli çalışmalara imza attı. 2018 yılında da bu başarı çizelgesini daha da yukarı taşıyacağız” dedi.