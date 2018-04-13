Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden "Otizmin Farkındayız" etkinliği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "Otizmin Farkındayız" etkinliği düzenledi.

Çorlu Belediyesi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan etkinliğe Engelli Dernekleri ve Çorlulu vatandaşlar katıldı. Etkinlik programı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Talat Atay’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Atay konuşmasında, otizmin doğuştan meydana gelen, yaşamın ilk 3’üncü yılında belirginleşen, sosyal etkileşim, dil, iletişim ve davranışlarda kendini gösteren, yaşam boyu devam eden yaygın gelişimsel bir bozukluk olduğunu belirtti. Atay, otizmin halen araştırılmakla beraber, kesin bir nedeninin de tam olarak belirlenmediğini dile getirdi. Başkan Atay ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılından bu yana otizmli çocukların yanında olduğunun da altını çizdi.

Talat Atay’ın konuşmasının ardından, otizme dikkat çekebilmek için etkinliğe katılan otizmli çocuklar tuallere parmak boyalarla çeşitli resimler yaptı. Otizmi simgeleyen mavi renkli balonların havaya bırakıldığı etkinliğe katılan vatandaşlara tişört, şapka, kumanya, meşrubatla bardak mısır dağıtıldı.