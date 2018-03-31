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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 4. yılını kutladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kuruluşunun 4. yıl dönümü dolayısıyla Süleymanpaşa ilçesinde kutlama etkinliği düzenlendi."Sevdamız Tekirdağ" sloganı ile Özdemirler Düğün Salonu’nda gerçekleşen kutlama etkinliğine Tekirdağ...

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 4. yılını kutladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kuruluşunun 4. yıl dönümü dolayısıyla Süleymanpaşa ilçesinde kutlama etkinliği düzenlendi."Sevdamız Tekirdağ" sloganı ile Özdemirler Düğün Salonu’nda gerçekleşen kutlama etkinliğine Tekirdağ...

31 Mart 2018 Cumartesi 17:45
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 4. yılını kutladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kuruluşunun 4. yıl dönümü dolayısıyla Süleymanpaşa ilçesinde kutlama etkinliği düzenlendi.

"Sevdamız Tekirdağ" sloganı ile Özdemirler Düğün Salonu’nda gerçekleşen kutlama etkinliğine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları; Prof. Dr. Tamer Dodurka, Mehmet Zeki Gürcün ve Fatih Ünsal, başkan danışmanları ile Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve personelleri katıldı.

"Vatandaş Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile gurur duyacak"

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Albayrak, "Bugün itibari ile halkımız tarafından bize verilen görev çerçevesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak dolu dolu 4 yıl hizmet gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki bir yılı da geçmişten daha büyük bir çalışma azmi ile geçireceğiz. Bu görevin adı gönüllük, istek, hizmet görevidir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin başarılarında tüm personelin başarısı vardır. Bu hizmetlerin asıl sahipleri de bizi bu göreve getiren vatandaşlarımızdır. Önümüzdeki süreçte TESKİ ve Büyükşehir Belediyesinin büyük yatırımları devam edecek. Başlattığımız ’11 İlçeye 11 Okul’ projesinin 10 okulunu teslim ettik, geriye kalan bir okulu da yakın zamanda teslim edeceğiz. Yüzlerce okul ve caminin bakım, onarımını yaptık. Son bir yılımız çok daha hareketli geçecek. Vatandaşımıza verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın gurur duyduğu bir kurum olarak tarihe geçecektir. Tekirdağ artık kabuk değiştiriyor; merkez ilçemizin ismi Süleymanpaşa oldu, 11 ilçemiz var. Kentimizin bu dönemde nüfusu 1 milyonu aştı. Tekirdağ, büyükşehir belediyesinin ikinci döneminde Türkiye’de önemli büyükşehirler arasında olacaktır. Tarafsız bir anket şirketinin Türkiye’deki büyükşehirler içinde yaptığı araştırmada Tekirdağ 13’üncü sırada yer alıyor. Bu başarının sırrı Kadir Albayrak değil, Kadir Albayrak’ın kadrosu, çalışma arkadaşlarıdır. Ben bu başarıyı ortaya koyanları bir kez daha tebrik ediyorum. Biz buraya hizmet yapmaya geldik. Yaşadığımız zorluklar karşısında asla yılmadık. Ben sizlere, tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına güveniyorum. Sonuna kadar da güvenmeye devam edeceğim. Yeter ki siz yanımda olun. Önümüzdeki bir yılı da ilk günkü heyecanı ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlik, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya’nın Başkan Kadir Albayrak’a hediye takdimi ve personel ile tebrikat töreni ardından son buldu.
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