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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: “İstiklal Marşımızı aynı güfte ve heyecanla ebediyen okuyacağız”

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “İstiklal Marşımızı aynı güfte ve heyecanla ebediyen okuyacağız” dedi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorlu İlçe Teşkilatı tarafından Çanakkale Zaferi’nin...

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: “İstiklal Marşımızı aynı güfte ve heyecanla ebediyen okuyacağız”

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “İstiklal Marşımızı aynı güfte ve heyecanla ebediyen okuyacağız” dedi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorlu İlçe Teşkilatı tarafından Çanakkale Zaferi’nin...

18 Mart 2018 Pazar 21:44
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: “İstiklal Marşımızı aynı güfte ve heyecanla ebediyen okuyacağız”

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “İstiklal Marşımızı aynı güfte ve heyecanla ebediyen okuyacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorlu İlçe Teşkilatı tarafından Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü vesilesi ile yürüyüş düzenlendi. Çorlu Şehitliği önünden başlayarak Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşe katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti ebediyen var olacaktır ve var olduğu sürece de zaferle, mutlulukla ve gururla kutlanmaya devam edecektir. Çorlu’daki bu katılımcıların bu coşkusu bunu ispatlamıştır. Zaten Çorlu, Cumhuriyetin, Tekirdağ’ın devrimcilerin hep kalesidir. Şunu herkes bilsin ki az evvel okumuş olduğumuz İstiklal Marşımızı aynı güfteyle aynı heyecanla ebediyen okuyacağız. Türkiye Cumhuriyeti ebediyen var olacaktır. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün idealleri bizim her zaman yol göstericimiz olacaktır” şeklinde konuştu.

Programa CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı ve Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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