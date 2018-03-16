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Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ünal istifa etti

Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nesibe Ünal görevinden istifa etti.Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nesibe Ünal, görevinden istifa etti. Ünal, yaptığı ilk açıklamasında "İstifa dilekçemi dün itibariyle Genel...

Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ünal istifa etti

Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nesibe Ünal görevinden istifa etti.Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nesibe Ünal, görevinden istifa etti. Ünal, yaptığı ilk açıklamasında "İstifa dilekçemi dün itibariyle Genel...

16 Mart 2018 Cuma 19:17
Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ünal istifa etti

Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nesibe Ünal görevinden istifa etti.

Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nesibe Ünal, görevinden istifa etti. Ünal, yaptığı ilk açıklamasında "İstifa dilekçemi dün itibariyle Genel Merkezime verdim. Gerekli açıklamayı daha sonra yapağım" dedi

Ünal’ın istifasının ardından yerine gelecek ismin AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Tekirdağ AK Parti İl Başkanlığı, konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapılacağını bildirdi.

Son Güncelleme: 16.03.2018 19:49
Anahtar Kelimeler:
Ak PartiTekirdağNesibe Ünal
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