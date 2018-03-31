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Tekira AVM’de otizm farkındalık etkinliği

Tekirdağ Hürriyet Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu, Otizm Farkındalık Günü’nde Tekira AVM’de otistik öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı sergi açtı.Tekira AVM’nin girişinde düzenlenen sergi çalışmasında, Hürriyet Özel...

Tekira AVM’de otizm farkındalık etkinliği

Tekirdağ Hürriyet Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu, Otizm Farkındalık Günü’nde Tekira AVM’de otistik öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı sergi açtı.Tekira AVM’nin girişinde düzenlenen sergi çalışmasında, Hürriyet Özel...

31 Mart 2018 Cumartesi 17:40
Tekira AVM’de otizm farkındalık etkinliği

Tekirdağ Hürriyet Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu, Otizm Farkındalık Günü’nde Tekira AVM’de otistik öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı sergi açtı.

Tekira AVM’nin girişinde düzenlenen sergi çalışmasında, Hürriyet Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu öğrenci ve eğitimcilerin ürettiği eşyalar sergilenirken, aynı zamanda standı ziyaret eden vatandaşlar otizmle ilgili bilgilendirildi.

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla açılan standa gelen vatandaşlara bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiren Hürriyet Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu eğitimcileri, 6 senedir farkındalık çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, kendilerine yer veren Tekira AVM yöneticilerine teşekkür etti. Eğitimciler etkinliğin pazar akşamına kadar devam edeceğini belirterek, tüm Tekirdağlıları standa davet etti.
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