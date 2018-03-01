Taşeron çalışanlar Büyükşehir güvencesine alınıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde alt işveren şirketlerin kadrosunda çalışan personelin, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan şirkete geçmesi için tabi tutulacağı sınavlar başladı.

Alt işveren şirketlere bağlı çalışan personelin, sürekli kadrolara veya mahalli idare şirketlerinde işçi kadrosuna geçmesini öngören 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin usul ve esaslarının uygulanmasına dair sınavlar başladı. Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde alt işveren şirketlerin kadrosunda çalışan personel, Tekirdağ Valiliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince oluşturulan komisyonun gözetiminde sınavlara giriyor.

Belediye bünyesinde kurulan şirkete geçilmesi için düzenlenen sınavlara girmeye hak kazanan personel, 1 Mart 2018- 12 Mart 2018 tarihleri arasında mülakatlara tabi tutulacak. Sınav komisyonunda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Recai Süvari, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Atabey Baytöre, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil ile Tekirdağ Valiliği İl Sosyal Etüd ve Proje Müdürü Varol Çömez yer alıyor.