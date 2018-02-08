Tarım ve hayvancılık eğitimleri aralıksız sürüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tarım ve hayvancılıkta verimi artırmak amacıyla düzenlenen eğitim programları devam ediyor.

Eğitim programları kapsamında Ekim 2017 - Nisan 2018 tarihleri arasında planlanan 134 eğitim çalışmasının 65’i 2017 yılı Aralık ayının sonuna kadar 65 mahallede gerçekleştirildi. Eğitim programının ikinci etabına 5 Şubat Pazartesi günü Malkara ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilere yönelik olarak “Süt Sığırlarında Hayvan Besleme ve Hastalıkları” konulu eğitimin verilmesiyle başlandı. Eğitimlere 7 Şubat Çarşamba günü Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesinde düzenlenen gece eğitimiyle devam edildi.

Program kapsamında ayrıca Nisan ayı sonuna kadar Kooperatifçilik, Buğday ve Ayçiçeğinde Yabancı Ot, Koyun Yetiştiriciliği, Süt Sığırlarında Beslenme ve Hastalıkları ve Genel Arıcılık konularında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi teknik personeli ve Namık Kemal Üniversitesi ile imzalanan protokol gereğince öğretim üyeleri tarafından eğitimler verilmeye devam edilecek.