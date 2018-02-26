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Süleymanpaşa’daki yatırımlar değerlendirildi

Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen yatırım ve projeler, düzenlenen toplantı ile değerlendirildi.Süleymanpaşa Belediyesi Toplantı Salonu’ndaki değerlendirme toplantısına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa...

Süleymanpaşa’daki yatırımlar değerlendirildi

Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen yatırım ve projeler, düzenlenen toplantı ile değerlendirildi.Süleymanpaşa Belediyesi Toplantı Salonu’ndaki değerlendirme toplantısına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa...

26 Şubat 2018 Pazartesi 16:24
Süleymanpaşa’daki yatırımlar değerlendirildi

Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen yatırım ve projeler, düzenlenen toplantı ile değerlendirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Toplantı Salonu’ndaki değerlendirme toplantısına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz ve İbrahim Feyzi Ünal katıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde devam eden çalışmaların değerlendirildiği ve görüşlerin belirtildiği toplantıda, önümüzdeki dönem projeleri ile ilgili katılımcılar bilgilendirildi.
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