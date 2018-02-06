Süleymanpaşa Belediyesi ünlü Ressam İbrahim Balaban’ı ağırladı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Şair Nazım Hikmet’in hapishane arkadaşı Ressam İbrahim Balaban’ı ağırlayarak, sürpriz bir doğum günü partisi ile ünlü ressamın 98’inci yaşını kutladı. Kutlama, çalışmaları devam eden ve Balaban’ın eserlerini sergileneceği İbrahim Balaban Resim Müzesi’nde gerçekleşti.

Usta Şair Nazım Hikmet’in hapishane arkadaşı Ressam İbrahim Balaban, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan, kendi adını taşıyacak olan ve eserlerinin sergileneceği müzede süren çalışmaları incelemek üzere Süleymanpaşa’ya geldi. Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü karşısında yer alan müzede incelemelerde bulunan Balaban, hazırlıkları süren müze ile ilgili bilgi aldı.

Yaş günü sürprizi

98 yaşına giren İbrahim Balaban için Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sürpriz bir yaş günü partisi düzenlendi. Sürpriz yaş günü partisinde Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, Balaban’ın ailesi, hayranları ve Süleymanpaşa vatandaşları da yer aldı. Sürprize çok sevinen Balaban, açılış hazırlıkları süren müzede dolaşarak tek tek resimleri ile ilgili bilgiler verdi.

Nazım Hikmet ile yıllarca cezaevinde birlikte kalan ve çıktıktan sonra da dostluğunu sürdüren Ressam İbrahim Balaban adına Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ziyarete açılacak olan İbrahim Balaban Resim Müzesinin önümüzdeki günlerde tüm hazırlıkları tamamlanarak resmi bir törenle hizmete gireceği belirtildi.