Psikolojik Danışmanlara, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi’ eğitimi

Tekirdağ’da görev yapan okul psikolojik danışmanlarına yönelik Dr. Fatma Arıcı Şahin tarafından "Okullarda Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulamaları" konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitime 35 okul psikolojik danışmanı katıldı. İki saat süren eğitim boyunca Dr. Şahin, okullardaki kız ve erkek çocuklar arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini yaygınlaştırmak, eğitim sisteminde eşitliğe ve toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımın benimsenmesinde okul rehberlik servislerinin rolü konusunda bilgiler verdi. Eğitim sonunda eğitim uzmanına teşekkür belgesi Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Koçer tarafından takdim edildi.