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Öğrenciler su israfına dikkat çekti

Uluslararası Su Kaşifi Projesini uygulayan Çorlulu öğrenciler semt pazarında hem vatandaşlar hem de pazarcı esnafına su tasarrufu konusunda neler yapabileceklerini anlattılar.Proje ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Emlak Konut Ergene Vadisi...

Öğrenciler su israfına dikkat çekti

Uluslararası Su Kaşifi Projesini uygulayan Çorlulu öğrenciler semt pazarında hem vatandaşlar hem de pazarcı esnafına su tasarrufu konusunda neler yapabileceklerini anlattılar.Proje ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Emlak Konut Ergene Vadisi...

25 Mart 2018 Pazar 12:17
Öğrenciler su israfına dikkat çekti

Uluslararası Su Kaşifi Projesini uygulayan Çorlulu öğrenciler semt pazarında hem vatandaşlar hem de pazarcı esnafına su tasarrufu konusunda neler yapabileceklerini anlattılar.

Proje ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu Müdürü İlyas Yılmaz, “Çorlu Emlak Konut Ergen Vadisi İlkokulu olarak uluslararası bir proje olan Su Kaşifi projesini yürütmeye çalışıyoruz. Okulumuzun 4-C sınıfı öğrencileri ve öğretmenimiz Demet hanım ile birlikte uygulamaya çalışıyoruz. 11 ülkede uygulanan bu proje ile farkındalık yaratmak istedik. Şu anda 11 ülkede 3 bin 950 tane okul, ülkemizde de 850 civarında okul bu projeyi yürütmekte. Mikado ve HSBC Bank desteğiyle sürdürülebilir su formunun bir projesi bu aynı zamanda. Bu proje ile toplumda farkındalık oluşturmak suyu daha nitelikli halde kullanmak ve vatandaşa, halkımıza, velilerimize bu duyguları ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu amaçla böyle bir projeye başladık. Projemiz ile bugüne kadar çok çeşitli kesimlere ulaşmayı başardık. İl milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürümüz ve kaymakamımı da projeyi çok beğendiler ve müthiş destek veriyorlar. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Burada bütün amaç farkındalık oluşturabilmek” dedi.

Pazarda bulunan vatandaşlara ulaşmaya çalışarak suyu nitelikli olarak kullanmalarını ve çevresel etkileri öğretmeye çalışıyoruz diyen okul müdürü İlyas Yılmaz, “Broşürlerimizi dağıtıyoruz. Bu amaçla su taahhütleri hazırladık. Esnafımızı gezdik, onlar su taahhütlerinde bulundular. Velilerimiz kendi evlerinde başladılar” diye konuştu.

Proje kapsamında okulda su kermesi düzenlediklerini de sözlerine ekleyen Yılmaz, “Okulumuzda su kermesi de yaptık. Kermesle bu minik yürekler bu sosyal sorumluluk projesini başka bir yere evirdiler. Kermesten elde edilen paraları biliyorsunuz şu anda Mehmetçiğimiz mücadele halinde bu nedenle Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulundular. Yine LÖSEV’e kanser hastası arkadaşları için bağışta bulundular. Bu da bizim için çok büyük bir artıydı. Burada çok mutlu oldular. Çocuklarının sadece testten, Türkçe’den matematikten ziyade eğitim - öğretim ortamı içerisinde sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde olduğunu, öz güvenlerinin arttığını görerek onlar da sahiplendiler” şeklinde konuştu.
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