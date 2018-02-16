Müdür Başa, özel bir okulun öğrenci ve eğitimcileriyle buluştu

Çorlu’da faaliyet gösteren özel bir kolejin öğrenci ve öğretmenleri, TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa’yı makamında ziyaret ederek, geliştirdikleri “Hidrodinamik ve Suyun Yolculuğu” ve “Sensörlü Teknolojik Tasarruflu Vana” projelerini tanıttı.

TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Tekin’nin de bulunduğu ziyaret sırasında öğrencilerin “Hidrodinamik ve Suyun Yolculuğu” konulu yaptıkları proje hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. İstanbul’da düzenlenecek olan “First Lego League (FLL) 14. Türkiye Turnuvalarında yarışmak için proje geliştirdiklerini dile getiren öğrenciler, kısa bir süre önce TESKİ Çorlu İçme Suyu Tesislerinde TESKİ yetkililerinden aldıkları teknik bilgilerin, projelerinin geliştirilmesinde çok etkili olduğunu ifade etti. Kendilerine “Süpernova Takımı” diyen öğrenciler bundan dolayı tüm ilgililere teşekkür ettiler.

"Sensörlü Teknolojik Tasarruflu Vana” projesinin geliştirilerek günümüzde yaygın olarak kullanılabilir"

Genel Müdür Başa, Süpernova Takımının suyun verimli kullanılması ve tasarrufu amacıyla geliştirdiği, “Sensörlü Teknolojik Tasarruflu Vana” projesinin geliştirilerek günümüzde yaygın bir şekilde kullanılabileceğini belirtti. Başa, çalışmalarından dolayı genç beyinleri ve onları yönlendiren öğretmenlerini tebrik etti.

Genel Müdür Başa’nın ziyaretinin ardından, Süpernova Takımı ve öğretmenleri TESKİ’nin Bilgi İşlem Sistem Odasını inceledi. TESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ertan Şerifoğlu, sistem odası ve çalışma prensibi hakkında detaylı bilgiler verdi. Heyecanla anlatılanları dinleyen öğrenciler, bilgisayar sistemleri ve yeni teknolojilere oldukça ilgili olduklarını ifade etti.

Öğrenciler, sistem odasının incelenmesinin ardından 1 milyon nüfusu aşan Tekirdağ halkına 7/24 kesintisiz hizmet veren TESKİ Alo 185 Çağrı Merkezi ziyaret etti.