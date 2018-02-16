Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’ SERGİSİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’...

Müdür Başa, özel bir okulun öğrenci ve eğitimcileriyle buluştu

Çorlu’da faaliyet gösteren özel bir kolejin öğrenci ve öğretmenleri, TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa’yı makamında ziyaret ederek, geliştirdikleri “Hidrodinamik ve Suyun Yolculuğu” ve “Sensörlü Teknolojik Tasarruflu Vana” projelerini...

Müdür Başa, özel bir okulun öğrenci ve eğitimcileriyle buluştu

Çorlu’da faaliyet gösteren özel bir kolejin öğrenci ve öğretmenleri, TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa’yı makamında ziyaret ederek, geliştirdikleri “Hidrodinamik ve Suyun Yolculuğu” ve “Sensörlü Teknolojik Tasarruflu Vana” projelerini...

16 Şubat 2018 Cuma 17:41
Müdür Başa, özel bir okulun öğrenci ve eğitimcileriyle buluştu

Çorlu’da faaliyet gösteren özel bir kolejin öğrenci ve öğretmenleri, TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa’yı makamında ziyaret ederek, geliştirdikleri “Hidrodinamik ve Suyun Yolculuğu” ve “Sensörlü Teknolojik Tasarruflu Vana” projelerini tanıttı.

TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Tekin’nin de bulunduğu ziyaret sırasında öğrencilerin “Hidrodinamik ve Suyun Yolculuğu” konulu yaptıkları proje hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. İstanbul’da düzenlenecek olan “First Lego League (FLL) 14. Türkiye Turnuvalarında yarışmak için proje geliştirdiklerini dile getiren öğrenciler, kısa bir süre önce TESKİ Çorlu İçme Suyu Tesislerinde TESKİ yetkililerinden aldıkları teknik bilgilerin, projelerinin geliştirilmesinde çok etkili olduğunu ifade etti. Kendilerine “Süpernova Takımı” diyen öğrenciler bundan dolayı tüm ilgililere teşekkür ettiler.

"Sensörlü Teknolojik Tasarruflu Vana” projesinin geliştirilerek günümüzde yaygın olarak kullanılabilir"

Genel Müdür Başa, Süpernova Takımının suyun verimli kullanılması ve tasarrufu amacıyla geliştirdiği, “Sensörlü Teknolojik Tasarruflu Vana” projesinin geliştirilerek günümüzde yaygın bir şekilde kullanılabileceğini belirtti. Başa, çalışmalarından dolayı genç beyinleri ve onları yönlendiren öğretmenlerini tebrik etti.

Genel Müdür Başa’nın ziyaretinin ardından, Süpernova Takımı ve öğretmenleri TESKİ’nin Bilgi İşlem Sistem Odasını inceledi. TESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ertan Şerifoğlu, sistem odası ve çalışma prensibi hakkında detaylı bilgiler verdi. Heyecanla anlatılanları dinleyen öğrenciler, bilgisayar sistemleri ve yeni teknolojilere oldukça ilgili olduklarını ifade etti.

Öğrenciler, sistem odasının incelenmesinin ardından 1 milyon nüfusu aşan Tekirdağ halkına 7/24 kesintisiz hizmet veren TESKİ Alo 185 Çağrı Merkezi ziyaret etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaraereğlisi yeni belediye binasına kavuşuyor
Marmaraereğlisi yeni belediye binasına kavuşuyor
Çorlu Havaalanında bir ayda 9 bin 205 yolcuya hizmet verildi
Çorlu Havaalanında bir ayda 9 bin 205 yolcuya hizmet verildi
“Cenazem var” deyip fırıncıyı dolandırdı
“Cenazem var” deyip fırıncıyı dolandırdı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim