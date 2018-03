Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi" kapsamında sürdürdüğü çalışmalarına, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi ve Muratlı ilçesine bağlı Küçükkepenekli Mahallesi ile devam etti.

Düzenlenen gübre dağıtımı programlarına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Şeref Çetin, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz ve mahalle sakinleri katıldı.

“Hayvancılığın gelişmesi için büyük bir uğraş veriyoruz”

Programda konuşma yapan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, “Üç yıldır meraların ıslahı, iyileştirilmesi ve yönetilmesi kapsamında bir proje uyguluyoruz. Bu proje çerçevesinde, bu yıl 22 mahallemize, geçtiğimiz üç yıl da 61 mahallemizin meralarına gübre attık. Bunlardan 50’ye yakınında gölgelendirme amacı ile akasya ağacı dikildi. Kuru çeşme dediğimiz suvatlardan 72 tane yaptık. Hayvan içme suyu göleti yaptık. Hayvancılığı geliştirmeye dönük başka işler olarak 600 baş koç dağıttık. Mandacılığı geliştirme projesi adı altında Saray ilçemizde bir uygulamamız oldu. Yem bitkisi tohumu dağıttık. Hayvancılığın gelişmesi için büyük bir uğraş veriyoruz. Tarıma verilen hizmet konusunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önemli çabalar içerisindedir. Bu çabaların bu boyutta olmasının temel sebebi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımızın tarımı, köyleri iyi tanıyor olmasıdır. Bizi bu konuda motive ederek önümüzü açması açısından Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

“Bu ülkenin kalkınması köylüye bağlıdır”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise, "Büyükşehirler arasında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarıma ayrı bir destek veriyor. Bu ülkenin kalkınması köylüye bağlıdır. Yakın dönemde inşaat sektörüne verilen destek, tarım sektörüne verilseydi, ben Türkiye’nin çok daha farklı bir yerde olacağına inanıyorum. Biz ilkokula, liseye giderken kendi kendini doyuran ülkelerden biriydik. Artık saman, et ithal eder hale geldik. Tarımda üretimimiz düştü. Köylerimiz boşaldı. Tarımı var etmek için önce köyü var ederek ayakta tutmak lazım. Köyleri canlandırmamız lazım. Biz de ilçe belediyesi olarak elimizden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızı arttırarak da devam edeceğiz. Her köyde bir Atatürk anıtı yapmaya çalışıyoruz. Bu Atatürk’e olan saygımızın yanında, köyün vazgeçilmez olduğunu simgelemek içindir. Artık arzu ediyoruz ki köyden kente değil, kentten köye göç olsun. Ben Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

“Meralarımız geleceğimizdir”

Küçükkepenekli Mahallesinde düzenlenen programda konuşma yapan Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, "Çok önemli bir proje için burada toplanmış bulunuyoruz. Hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımız geleceğimizdir. Mera kanunu çok eskiye dayanan, o dönemde bile çok önemsenmiş bir kanun. Bugün dışarıdan et ithal ediyoruz. Çalışmalarla bizim et ithali değil, dışarıya et ihraç etmemiz lazım. Desteklerden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Hayvancılık desteklerimiz birçok proje ile devam ediyor"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Tekirdağ’ın tamamında 325 bin dönüm mera var. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın birinci döneminde yani 30 Mart 2019’a kadar 145 bin dönümünü ıslah edeceğiz. Tarla yollarını bile ekerken veya biçerken ıslah eden tek Büyükşehir Belediyesiyiz. Hayvancılık desteklerimiz birçok proje ile devam ediyor. Büyükşehrin birinci dönemi yatırımların yüzde 80’inin yerin altına gömdüğümüz bir dönem. Süleymanpaşa ilçemizde 510 kilometre alt yapı yaptık. 2018 yılının başından itibaren 2019’un ilk üç ayı ve Büyükşehrin ikinci ve üçüncü dönemlerinde göreceksiniz ki tarla yollarınız bile sathi kaplama olacak. Sabah erken saatlerde iki belediye başkanımız da burada. Seçim zamanı değil hizmet zamanı. Biz bu hizmet süresi içerisinde elimizden geleni yapacağız. Şu anda siyasi vaatlerimiz yok. Verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanarak projenin herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Gazioğlu ve Küçükkepenekli Mahallelerindeki meralarda gübre atımı ve dağıtımı gerçekleştirildi.