Marmaraereğlisi yeni belediye binasına kavuşuyor

Marmaraereğlisi Belediyesi yeni hizmet binasında sona gelinirken, ikmal inşaatı tamamlanan binada iç dekorasyon ve iç tefrişatın yerleştirilmesi işlemelerine geçildi.

Mimarisiyle Marmaraereğlisi’nin tarihi dokusunu yansıtan yeni belediye hizmet binası Marmarereğlsi ilçesi D110 karayolu Çorlu Kavşağı yanında 1 bin 866 metrekare arazi içerisine 11 bin metrekare kapalı alana sahip 2’si bodrum kat olmak üzere toplam 9 katlı olarak projelendirildi. Proje toplam bedeli olarak 11milyon öngörülen yeni hizmet binasında 2015 yılında kaba inşaatının ihalesi 2 milyon 911 bin TL bedelle yapılarak kaba inşaatı tamamlandı. Kaba inşaatının tamamlanmasına müteakip yeni hizmet binası ikmal inşaatı 6 milyon bedelle ihale yapıldı.

Belediye binasının ilçenin tarihi dokusunu yansıtacak ve tüm birimleriyle halka daha rahat hizmet edilebilecek şekilde tasarlandığını ifade eden Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, “Hızla gelişen ilçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri ve ilçemizin tarihi dokusuna uygun bir belediye binası tasarladık. İkmal inşaatı tamamlanan yeni hizmet binamızda çalışmalar hızla devam ediyor. İç tefrişatın getirildiği binada dekorasyon ve tefrişatın yerleştirilmesi işlemlerine geçiliyor. İç tefrişatı da hızla yerleştirilecek binamızda artık sona gelindi. Hizmetlerin en kalitelisini hak eden vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak adına inşallah kısa bir süre içerinde yeni hizmet binamıza geçeceğiz” dedi.