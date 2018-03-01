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Marmaraereğlisi Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Marmaraereğlisi Belediyesi olağan Mart ayı meclis toplantısı gerçekleşti.Marmaraereğlisi Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı, Marmaraereğlisi Belediye Başkan Vekili Erol Yılmaz başkanlığında Yeniçiftlik Ek Hizmet Binası toplantı...

Marmaraereğlisi Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Marmaraereğlisi Belediyesi olağan Mart ayı meclis toplantısı gerçekleşti.Marmaraereğlisi Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı, Marmaraereğlisi Belediye Başkan Vekili Erol Yılmaz başkanlığında Yeniçiftlik Ek Hizmet Binası toplantı...

01 Mart 2018 Perşembe 18:48
Marmaraereğlisi Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Marmaraereğlisi Belediyesi olağan Mart ayı meclis toplantısı gerçekleşti.

Marmaraereğlisi Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı, Marmaraereğlisi Belediye Başkan Vekili Erol Yılmaz başkanlığında Yeniçiftlik Ek Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yoklama ve açılışın yapılmasıyla başlayan Mart ayı meclis toplantısında 4 gündem maddesi görüşüldü.

Mart ayı olağan meclis toplantısında, Spor Kulübüne nakdi yardım yapılması, para çekme makinelerinin yerlerinin belirlenmesi, Belediye Meclisinin 04 Ocak 2018 tarih ve 13 sayılı meclis kararının güncellenmesi ve ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların görüşülmesi konuları ele alındı.
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