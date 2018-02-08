Kiraz, zeytin ve üzüm yetiştiriciliği konulu eğitim düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Şarköy Ziraat Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında hazırlanan “Kiraz, Zeytin ve Üzüm Yetiştiriciliği” konulu eğitim programı, Şarköy ilçesinde gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi ve katılımın olduğu eğitim programında, dağıtılacak olan kiraz ve zeytin fidanlarının alındığı İzmir Bademli Kooperatifi danışmanlarından Ziraat Mühendisi Ersin Baş ve Prof. Dr. Mehmet Atilla Aşkın sunum yaptı. Programda Kiraz, Zeytin ve Asma fidanlarının dikimi, bakımı ve hastalık ve zararlılarla mücadelesi gibi önemli konular ele alınarak üreticiler bilgilendirildi ve yetiştiricilikteki bölgesel sorunlara yönelik sorular cevaplandırıldı.

Meyveciliğin yoğun olarak yapıldığı Şarköy ilçesinde, meyvecilikte gelişimin sağlanması ve üreticilere destek olunması amacıyla 12 Şubat Pazartesi günü Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi’nde 9 bin 500 adet bağ çubuğu, 8 bin 595 adet zeytin, 3 bin 990 adet kiraz olmak üzere 22 bin 85 adet fidan dağıtımı yapılacak.