Kentsel dönüşüm alanları değerlendirildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi ile birlikte Süleymanpaşa ilçesindeki kentsel dönüşüm alanlarının değerlendirildiği bir toplantı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Encümen odasında düzenlenen toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ve Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener katıldı.

Toplantıda, Süleymanpaşa ilçesindeki kentsel dönüşüm alanları değerlendirilirken, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı da konunun detaylı bir şekilde ele alındığı bir sunum gerçekleştirdi.