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Kapaklı’ya dev spor salonu

Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kapaklı’ya yapılacak dev spor salonunun müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden verdi.Kapaklı’da 1578 ada 1 parsel üzerinde 1880 metrekare alan üzerine yapımı planlanan ‘Büyük Tip Spor Salonu’ için Tekirdağ...

Kapaklı’ya dev spor salonu

Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kapaklı’ya yapılacak dev spor salonunun müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden verdi.Kapaklı’da 1578 ada 1 parsel üzerinde 1880 metrekare alan üzerine yapımı planlanan ‘Büyük Tip Spor Salonu’ için Tekirdağ...

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:01
Kapaklı’ya dev spor salonu

Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kapaklı’ya yapılacak dev spor salonunun müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden verdi.

Kapaklı’da 1578 ada 1 parsel üzerinde 1880 metrekare alan üzerine yapımı planlanan ‘Büyük Tip Spor Salonu’ için Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) tarafından 15.02.2018 tarihinde ihale yapılacak.

Kaymakam Mehmet Yüzer, yapılacak olan dev spor salonunun gençlerin hem bedensel hem de zihinsel gelişimine direkt etki edeceğini kaydetti. Yüzer, “İlçemizin en büyük eksiklerinden biri olan “Kapalı Spor Salonu” için projemiz, yerimiz ve ihalemiz hazır. İlçemize yapılacak olan Kapalı Spor Salonumuz bölgemizde sosyal aktivite, özellikle spor yapma imkânı olmayan vatandaşlarımız ve başta gençlerimiz için büyük bir imkân oluşturarak, gençlerimizin bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayarak, kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracağını düşünüyorum” dedi
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