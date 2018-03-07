Kapaklı İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı inşaatının temeli atıldı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Kapaklı İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatının temeli düzenlenen tören ile atıldı.

Düzenlenen temel atma törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İşleri (TESKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kapaklı’nın alt yapı sorunu çözülüyor"

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende ilk konuşmayı yapan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, "Kapaklı yeni bir ilçemiz. TESKİ olarak kurulduğumuz günden bugüne ilimizin genelinde içme suyu başta olmak üzere kanalizasyon, yağmur suyu, arıtma tesisleri gibi birçok yatırımı el birliği ile gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar TESKİ olarak bütün ilçelerimizde çalışma yürüttük. Bugün de yeni ilçemiz Kapaklı’dayız. Kapaklı’daki alt yapı sistemlerinin büyük bir kısmının ekonomik ömrünün bitirmiş olması ve hızla artan nüfusu sebebi ile mevcut boru çaplarının yetersiz kalmasından ve yeni imara açılan yerleşim yerlerimizin alt yapı eksikliğinden dolayı genel müdürlüğümüzce `Kapaklı İlçesi İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı’ adı altında bir proje hazırladık. Projemizi 7 Eylül 2017 tarihinde ihaleye çıkardık. Fakat maalesef ihalemize yapılan itirazlar ve Kamu İhale Kurumu işlerinin uzun sürmesinden dolayı ancak 23 Şubat 2018 tarihinde imzaladık ve 2 Mart tarihi itibari ile de müteahhit firmamıza yer teslimini yaptık. Bugün itibari ile de çalışmalarımıza başlıyoruz. Dolayısıyla işin bitme tarihi olarak 2019’nun başlarında çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Bu işin kapsamında Atatürk, Cumhuriyet, Bahçeağıl, Pınarca ve Bahçelievler mahallelerinde toplam 44 bin 64 kilometre kanalizasyon, 5 bin 730 metre yağmur suyu, 36 bin 511 metre de içme suyu şebekesi hattını kazandıracağız. Yani toplamda 86 bin 305 metrelik bir altyapı yatırımını bugün başlatacağız" dedi.

Dr. Başa, "Nufüs artışına bağlı olarak Kapaklı’nın 2050 yılı su ihtiyacını karşılamak amacıyla Atatürk ve Cumhuriyet Mahallesinde hizmet verecek 2 bin 500 metre küp, Pınarca Mahallemizde 2 bin metreküp, Bahçelievler Mahallesinde bin 500 metre küp ve Bahçeağıl Mahallesinde ise 200 metreküp olmak üzere 4 adet betonarme gömme içme suyu deposunu da Kapaklı’ya kazandırmış olacağız. Mevcut depolar arasında isale hatları yapılarak bu depolarımızın da kullanım ömrünü ve verimliğini arttıracağız. Bu çerçevede Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mevcut depo ile İsmetpaşa Mahallesinde bulunan depo arasında 2 bin 586 metre içme suyu isale hattı yapılacak. Yine Cumhuriyet Mahallemizdeki mevcut depo ile Pınarca Mahallesindeki 2 bin metre küplük depo arasında isale hattı yapılacaktır. Yine bu işlere ilaveten ihale kapsamında TM1, TM2 ve TM3 olmak üzere 3 adet yeni içme suyu terfi merkezi yapılmasını da planlamış bulunuyoruz. Ayrıca gittikçe artan nüfus ve su ihtiyacını karşılamak üzere de 8 yeni içme suyu kuyusu ihale kapsamında bulunmaktadır. Biz iş başlamadan iki kuyunun çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. Mahalle bazında özetlemek gerekirse Atatürk ve Cumhuriyet Mahallelerimizde 11 bin 500 metre kanalizasyon, 16 bin metre içme suyu ve 2 bin 500 küplük içme suyu deposu ve TM1 İçme Suyu terfi merkezi yapılması böylece planlanmış oluyor. Aynı mahallelerimizin atık suları bin milimetre ve 800 milimetre kolektör hatları ile birlikte Karaağaç Kolektör hattına bağlanacak. Ayrıca Bahçelievler Mahallesinde 20 bin metre kanalizasyon hattı, 7 bin metre içme suyu hattı, bin 500 metre küplük içme suyu deposu, TM3 içme suyu terfi merkezi yapılması planlanmıştır. Bahçelievler Mahallemizin atık suyu 2 bin 700 metre uzunluğunda yapılacak olan 600 ve 500’lük kolektör hatları ile Kavakdere Kolektör Hattı’na bağlanacaktır. Bahçeağıl Mahallesinin tamamı için 8 bin 500 metre kanalizasyon hattı, 13 bin 300 metre içme suyu hattı, 200 metre küplük yeni içme suyu deposu yapmayı planlıyoruz. Pınarca Mahallemizde ise 4 bin metre kanalizasyon hattı, 700 metrelik içme suyu hattı, 2 bin metre küplük içme suyu deposu ve TM2 İçme Suyu Terfi Merkezi yapılması planlanmaktadır. Mahallenin büyük bir kısmının atık suyu Bahçelievler Mahallesinde yapılacak olan bağlanıp cazibeli bir şekilde deşarj olacaktır. Sadece bunlar değil, proje kapsamında Sayın İrfan Mandalı’nın da talep ettiği Pınar Bulvarı, Saray Caddesi ve Erbay Caddesi üzerinde muhtelif çapta 5 bin 700 metre yağmur şebeke ve kolektör hatları yapılarak Cumhuriyet ve İnönü Mahallelerinin de yağmur suyu sorunu çözülmüş olacaktır" dedi.

"2018 Kapaklı’nın yılı olacak"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, temeli atılan projenin Kapaklı’nın tüm nüfusuna hitap eden bir proje olduğunu belirtti. Albayrak, "2018 yılının Kapaklı’nın yılı olacağını söylemiştim. İrfan Başkan da taleplerini bize iletti. Ben 1 hafta önce Kıbrıs’taydım. Rahmetli şehidimiz Vahit İnce’yi mezarında ziyaret ettim. O gün orada kendisine manevi olarak bir söz verdim. Bugün burada o sözü açıklamak istiyorum. Vahit İnce Köprüsü’nün yeni yapılmış şeklinin projeleri Karayolları onayından geldi, çok kısa bir sürede ihaleye çıkacağız ve o köprüyü yapacağız. Bunun dışında yine Kapaklı ile ilgili altyapı işine girerken vatandaşlarımızdan biraz sabır istiyorum. Çünkü ben ve ekibim bugüne kadar 2 bin 45 km alt yapı yaptık. Bu hiçbir Büyükşehir Belediye Başkanının döneminde ve 9 ilçede aynı anda olmaz. Biz vatandaşımızın geleceğine hitap ediyoruz. Önemli olan temiz, yaşanabilir bir Kapaklı. Önümüzdeki süre içerisinde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben projemizin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutluyorum. İyi ki varlar" dedi.

Temel Atma Töreni, yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi, butona basılması ve Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı tarafından Başkan Kadir Albayrak ve Dr. Şafak Başa’ya teşekkür plaketi takdim edilmesi ile son buldu.