İş Sağlığı ve Güvenliği Sloganı ödül töreni

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve sadece Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının katılımına açık `Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Sloganını Belirliyor’ slogan yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen ödül törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Dodurka, Dr. Kaan Gaytancıoğlu, M. Zeki Gürcün, Fatih Ünsal ile daire başkanları ve personeller katıldı.

“Güvenli çalışma her şeyin başında gelmelidir”

Programda bir konuşan Başkan Kadir Albayrak, ”Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Sloganını Belirliyor isimli yarışmamızın ödül törenindeyiz. Öncelikle yarışmada emeği geçen herkesi teşekkür ediyorum. İş sağlığı, iş güvenliği sisteminin ne kadar önemli olduğunu her platformda vurgulamaya, belirtmeye çalışıyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bu konuda sonuna kadar sizlere destek olmaya devam edeceğim. Güvenli çalışma her şeyin başında gelmelidir” dedi.

Başkan Kadir Albayrak, konuşmasının ardından `Yaptığın İş Ne Olursa Olsun, Önceliğin Güvenlik Olsun’ sloganı ile yarışmada birinci olan Metin Özer’e, `İşiniz, Sağlığınız, Güvenliğiniz, Bizim İçin Önemlisiniz’ sloganı ile ikinci olan Mehmet Hikmet Çiçek’e ve `İş Güvenliği Hayatın Emniyet Kemeridir’ sloganı ile üçüncü olan Erkan Çiftçi’ye ödüllerini ve plaketlerini takdim etti.

Ayrıca yarışmaya katkı sunan bütün personellere Büyükşehir Belediyesi’nin üst yöneticileri tarafından plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.