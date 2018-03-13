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İklim Değişikliği 2. İzleme Toplantısı yapıldı

"Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı" başlıklı projenin 2’nci izleme toplantısı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Avrupa...

İklim Değişikliği 2. İzleme Toplantısı yapıldı

"Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı" başlıklı projenin 2’nci izleme toplantısı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Avrupa...

13 Mart 2018 Salı 14:12
İklim Değişikliği 2. İzleme Toplantısı yapıldı

"Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı" başlıklı projenin 2’nci izleme toplantısı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından desteklenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yararlanıcısı olduğu "Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı" kapsamında "Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı" başlıklı projenin 2. İzleme Toplantısı gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin proje sahibi, Namık Kemal Üniversitesinin ortağı ve Trakya Belediyeler Birliği (TRAKYAKENT) ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (TESKİ) iştirakçisi olduğu projenin toplantısında iklim değişikliğinin ne gibi sonuçlar doğuracağı ele alındı.

Projeyle arazi kullanımı ve iklim değişikliği projeksiyonlarının dikkate alınarak bölgesel ve ulusal kalkınma planları ile uyumlu, sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanması için hızlı nüfus artışı, ticaret ve sanayideki gelişme yanında, iklim değişikliğine karşı arazi ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, tarımsal üretimin devamlılığı ve taşkın risk ve zararlarının minimuma indirilmesi veya yok edilmesi için paydaşların kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve 18 ay boyunca yönetilecek olan proje, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığından izlemeye gelen uzmanlarca incelendi. Büyükşehir Belediyesinde yapılan görüşmelerde, bugüne kadar yapılanlar ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca proje hakkında detaylı bir denetim gerçekleştirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen proje denetimine, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Namık Kemal Üniversitesi öğretim görevlileri Prof. Dr. Fatih Konukcu, Prof. Dr. Selçuk Albut, Dr. Bahadır Altürk ile Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından Ziraat Yüksek Mühendisi Levent Tuna katıldı.
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