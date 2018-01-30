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Güneşli havayı görenler kendini sokağa attı

Kış mevsiminin yaşandığı günlerde kar beklerken güneşli havayla karşılaşan vatandaşlar kendilerini sokaklara, park ve meydanlara attı. Güneşli havaya en çok sevinenler ise gönüllerince eğlenen çocuklar oldu.Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde...

Güneşli havayı görenler kendini sokağa attı

Kış mevsiminin yaşandığı günlerde kar beklerken güneşli havayla karşılaşan vatandaşlar kendilerini sokaklara, park ve meydanlara attı. Güneşli havaya en çok sevinenler ise gönüllerince eğlenen çocuklar oldu.Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde...

30 Ocak 2018 Salı 15:23
Güneşli havayı görenler kendini sokağa attı

Kış mevsiminin yaşandığı günlerde kar beklerken güneşli havayla karşılaşan vatandaşlar kendilerini sokaklara, park ve meydanlara attı. Güneşli havaya en çok sevinenler ise gönüllerince eğlenen çocuklar oldu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar belediye binasının da yer aldığı Cumhuriyet Meydanı’na adeta akın etti. Çorlu Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan saat kulesini ve süs havuzunu mesken belleyen güvercinlere yem atan çocuklar çevrede koşarak güneşli havanın tadını çıkardı. Çocuklardan bazıları güneşli havayı sevdiğini söylerken bazı çocuklar ise kar yağmasını istediklerini söylediler. Torunlarına refakat eden bazı büyük anneler de güneşin ağrılarına iyi geldiğini bu nedenle güneşli havayı görünce kendilerini dışarı attıklarını söyledi.

Türkiye’nin çeşitli illerinde kar esareti sürerken Trakya bölgesinin büyük bölümünde etkili olan güneşli havanın keyfini süren çocuklar gönüllerince eğlendi.
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